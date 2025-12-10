Лайфстайл:

Песков: Работим за мир, не за примирие. Лавров се подмаза брутално на Тръмп и Ким Чен Ун (ВИДЕО)

10 декември 2025, 13:14 часа 217 прочитания 0 коментара
Песков: Работим за мир, не за примирие. Лавров се подмаза брутално на Тръмп и Ким Чен Ун (ВИДЕО)

"Работим за мир в Украйна, а не за спиране на огъня (примирие) – устойчив, гарантиран, дългосрочен мир". Това заяви говорителят на Кремъл Дмитрий Песков, визирайки думи на украинския президент Володимир Зеленски, който каза вчера (9 декември), че Украйна е готова в рамките на мирния процес на спиране на огъня (примирие) и ударите по енергийни обекти. Зеленски подчерта, че страната му атакува руски енергийни обекти в отговор на постоянния руски въздушен терор. Как се стига до мир без примирие и стига ли се устойчиво по този начин до мир е въпрос, чийто отговор оставяме на интелигентността на читателите – Още: Не се продаваме: Украински отговор на лицемерието на САЩ. Русия е превзела 0,77% от Украйна през 2025 г. (ОБЗОР – ВИДЕО)

На сцената пак се появи и руският външен министър Сергей Лавров. Пред горната камара на руския парламент (Съвет на федерацията) той повтори познатата особено напоследък путиново-кремълска информационна пропаганда – Европа и НАТО, "въпреки необходимостта", не признавали реалността в Украйна и продължавали да заемат „откровено деструктивна позиция“ и "таели илюзии" да победят Русия. Русия нямала намерение да воюва с Европа, но ако тя пратела войници в Украйна или конфискува руски активи зад граница, Руската федерация била готова с отговор. Точно преди Русия да нападне Украйна, Лавров беше един от тези, които говореха, че война няма да се случи:

Всъщност в речта си Лавров не пропусна буквално да се подмаже на американския президент Доналд Тръмп и администрацията му. По думите на руския външен министър, Тръмп бил единственият западен лидер, който разбирал причините от руска гледна точка за войната в Украйна. И още – Стив Уиткоф, пратеникът на Тръмп за Близкия изток, казал, че било необходимо да се гарантират правата на малцинствата в Украйна, всъщност на рускоговорящите. Това се изтъква като причина за войната от Кремъл, с която да се замаже най-основната – Украйна да не стане суверенна държава, присъединила се по собствено желание към западната общност в лицето на ЕС и НАТО - Още: Къде е Сергей Лавров: Нови спекулации около липсата на руския външен министър

Всичко за войната в Украйна на живо във Viber канала ни! Последвайте ни тук!

Лавров не пропусна да благодари и на Северна Корея – че десетки хиляди севернокорейски войници бяха пратени, за да може украинската армия в Курск да бъде отблъсната обратно до границата:

Още: Сивият кардинал на Тръмп: Планът му за Украйна няма да сложи край на войната

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Ивайло Ачев
Ивайло Ачев Отговорен редактор
мирни преговори Сергей Лавров Дмитрий Песков война Украйна мир Украйна руска външна политика примирие Украйна
Още от Европа
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес