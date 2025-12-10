Песков: Работим за мир, не за примирие. Лавров се подмаза брутално на Тръмп и Ким Чен Ун (ВИДЕО)

"Работим за мир в Украйна, а не за спиране на огъня (примирие) – устойчив, гарантиран, дългосрочен мир". Това заяви говорителят на Кремъл Дмитрий Песков, визирайки думи на украинския президент Володимир Зеленски, който каза вчера (9 декември), че Украйна е готова в рамките на мирния процес на спиране на огъня (примирие) и ударите по енергийни обекти. Зеленски подчерта, че страната му атакува руски енергийни обекти в отговор на постоянния руски въздушен терор. Как се стига до мир без примирие и стига ли се устойчиво по този начин до мир е въпрос, чийто отговор оставяме на интелигентността на читателите – Още: Не се продаваме: Украински отговор на лицемерието на САЩ. Русия е превзела 0,77% от Украйна през 2025 г. (ОБЗОР – ВИДЕО)
Responding to Zelensky’s call for an energy ceasefire, Kremlin spokesman Peskov cynically replied, “We are working on peace in Ukraine, not a ceasefire.” This, as Russia continues bombing Ukraine’s energy grid daily. pic.twitter.com/0WThUxz18w— NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) December 10, 2025
На сцената пак се появи и руският външен министър Сергей Лавров. Пред горната камара на руския парламент (Съвет на федерацията) той повтори познатата особено напоследък путиново-кремълска информационна пропаганда – Европа и НАТО, "въпреки необходимостта", не признавали реалността в Украйна и продължавали да заемат „откровено деструктивна позиция“ и "таели илюзии" да победят Русия. Русия нямала намерение да воюва с Европа, но ако тя пратела войници в Украйна или конфискува руски активи зад граница, Руската федерация била готова с отговор. Точно преди Русия да нападне Украйна, Лавров беше един от тези, които говореха, че война няма да се случи:
Russian Foreign Minister Lavrov: “Despite the need to recognize realities, London, Brussels, and most NATO and EU states continue to take a destructive stance on Ukraine. They’ve poured all their political capital into fighting Russia through Ukrainian lives, still clinging to… pic.twitter.com/JTt17VsDiT— NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) December 10, 2025
Всъщност в речта си Лавров не пропусна буквално да се подмаже на американския президент Доналд Тръмп и администрацията му. По думите на руския външен министър, Тръмп бил единственият западен лидер, който разбирал причините от руска гледна точка за войната в Украйна. И още – Стив Уиткоф, пратеникът на Тръмп за Близкия изток, казал, че било необходимо да се гарантират правата на малцинствата в Украйна, всъщност на рускоговорящите. Това се изтъква като причина за войната от Кремъл, с която да се замаже най-основната – Украйна да не стане суверенна държава, присъединила се по собствено желание към западната общност в лицето на ЕС и НАТО - Още: Къде е Сергей Лавров: Нови спекулации около липсата на руския външен министър
Russian Foreign Minister Lavrov:— Clash Report (@clashreport) December 10, 2025
The proposals from the United States that Steve Witkoff brought say that it is necessary to ensure the rights of national minorities and religious freedoms in Ukraine — or “in whatever remains of Ukraine.” pic.twitter.com/4LQhG3oVE0
Лавров не пропусна да благодари и на Северна Корея – че десетки хиляди севернокорейски войници бяха пратени, за да може украинската армия в Курск да бъде отблъсната обратно до границата:
Lavrov expressed his sincere gratitude to their "Korean friends" for the liberation of the Kursk region. pic.twitter.com/ZoL3qlbCTp— WarTranslated (@wartranslated) December 10, 2025
Още: Сивият кардинал на Тръмп: Планът му за Украйна няма да сложи край на войната