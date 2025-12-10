Анри разкритикува Салах: Трябваше да постави Ливърпул пред личните си чувства, но не го направи!

Легендата на Арсенал и френския футбол Тиери Анри разкритикува остро звездата на Ливърпул Мохамед Салах. Както е известно, преди дни египетският национал изригна по адрес на мениджъра на мърсисайдци Арне Слот, тъй като е крайно недоволен, че в последно време е резерва. Впоследствие Салах отнесе множество критики от фенове и специалисти като за момента бъдещето му на „Анфийлд“ изглежда доста неясно.

Анри бе част от студиото преди двубоя от Шампионска лига между Ливърпул и Интер. Бившият нападател бе категоричен, че Салах е трябвало да постави отбора пред личните си чувства, но не го е направил. Легендата допълни, че самият той е бил в подобна ситуация, но никога не си е позволил да говори публично, тъй като това се прави в „съблекалнята или офиса на шефа“.

„Когато играеш за даден отбор, трябва да го защитаваш на всяка цена“

🚨🗣️𝗡𝗘𝗪: Thierry Henry on Mohamed Salah's comments: "I had problems with Wenger, with Guardiola… Have you ever heard me talk about it publicly? NEVER. I protected the club."



"When you play for a club, you must protect it at all costs. No matter what’s happening internally,… pic.twitter.com/MlR2c0etd5 — The Touchline | 𝐓 (@TouchlineX) December 9, 2025

„Никой не оспорва това, което Мо Салах е постигнал и направил за Ливърпул. Сега говорим за момента, в който той сгреши. Не говориш открито за личната си ситуация, когато отборът ти се бори. Правиш го в съблекалнята или в офиса на шефа. И аз съм го правил. Когато играеш за даден отбор, трябва да го защитаваш на всяка цена, независимо какво се случва вътре, със съотборниците ти, с треньора, с щаба...“.

„Може да си ядосан, разочарован, но не можеш да правиш подобно изявление публично, особено в момент, когато клубът преживява толкова трудни моменти. Аз също съм изпадал в подобни ситуации - имах проблеми с Венгер в Арсенал, имах проблеми с Гуардиола в Барселона, но чували ли сте ме да говоря за това публично? Никога! Защото защитавах клуба и винаги трябва да е така“.

„Честно казано, разбирам Мо, неговото его и разочарования. Миналата година той вкара 38 гола, сега е на пейката, но това е момент, в който трябва да го поставиш пред личните си чувства, а той не го направи“, заяви легендата на френския футбол.

