Лайфстайл:

Арне Слот публично каза на Салах какво трябва да направи, за да се върне в състава на Ливърпул

10 декември 2025, 13:17 часа 306 прочитания 0 коментара
Арне Слот публично каза на Салах какво трябва да направи, за да се върне в състава на Ливърпул

Мениджърът на Ливърпул Арне Слот публично заяви какво трябва да направи Мохамед Салах, за да се върне в състава на "червените". Египетската суперзвезда бе изключена от групата на тима за гостуването на Интер в Шампионска лига, спечелено след гол на Доминик Собослай от дузпа в края. А след мача Слот отново бе попитан по най-горещата тема около клуба, като даде ясно да се разбере, че Салах първо трябва да признае, че е допуснал грешка, а след това и да го потърси, за да говори с него.

Ще признае ли Салах, че е допуснал грешка?

Салах си навлече гнева на Слот и на целия клуб, след като направи остри медийни изказвания срещу треньора. Египтянинът негодува заради това, че не игра в няколко поредни мача. Първоначално Слот заяви, че няма представа дали Салах ще играе отново за Ливърпул, като отбеляза, че всичко е възможно, намеквайки че се чака реакция от самия футболист. А сега Слот в прав текст заяви, че египтянинът сам трябва да признае, че е допуснал грешка, като инициативата нещо да се промени в ситуацията трябва да дойде от него.

Още: Президент на Байерн Мюнхен: „Арне Слот не спази обещанието си към Флориан Вирц“

Мохамед Салах

"Казват, че всеки прави грешки в живота... така че първото нещо, което трябва да се направи, е да се разбере дали играчът също мисли, че е допуснал грешка", заяви Слот. "Следващият въпрос е: инициативата трябва да дойде от мен или от играча?", добави още той. "Никога не съм казвал, че повече няма да говоря с него", завърши нидерландският специалист, който очевидно очаква Салах да го потърси за извинение.

Още: "Това е позор! Ако дадеш такава дузпа за Ливърпул, трябва да даваш и по 17-18 дузпи на всеки корнер!"

Най-важните спортни новини за деня - Специална селекция в канала ни във Viber! Последвайте ни тук!

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Стефан Йорданов
Стефан Йорданов Отговорен редактор
Ливърпул Мохамед Салах Арне Слот
Още от Футбол свят
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес