Арне Слот публично каза на Салах какво трябва да направи, за да се върне в състава на Ливърпул

Мениджърът на Ливърпул Арне Слот публично заяви какво трябва да направи Мохамед Салах, за да се върне в състава на "червените". Египетската суперзвезда бе изключена от групата на тима за гостуването на Интер в Шампионска лига, спечелено след гол на Доминик Собослай от дузпа в края. А след мача Слот отново бе попитан по най-горещата тема около клуба, като даде ясно да се разбере, че Салах първо трябва да признае, че е допуснал грешка, а след това и да го потърси, за да говори с него.

Ще признае ли Салах, че е допуснал грешка?

Салах си навлече гнева на Слот и на целия клуб, след като направи остри медийни изказвания срещу треньора. Египтянинът негодува заради това, че не игра в няколко поредни мача. Първоначално Слот заяви, че няма представа дали Салах ще играе отново за Ливърпул, като отбеляза, че всичко е възможно, намеквайки че се чака реакция от самия футболист. А сега Слот в прав текст заяви, че египтянинът сам трябва да признае, че е допуснал грешка, като инициативата нещо да се промени в ситуацията трябва да дойде от него.

"Казват, че всеки прави грешки в живота... така че първото нещо, което трябва да се направи, е да се разбере дали играчът също мисли, че е допуснал грешка", заяви Слот. "Следващият въпрос е: инициативата трябва да дойде от мен или от играча?", добави още той. "Никога не съм казвал, че повече няма да говоря с него", завърши нидерландският специалист, който очевидно очаква Салах да го потърси за извинение.

