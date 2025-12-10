Градският транспорт в София с компенсации за гражданите заради стачката през май

Столичният градски транспорт ще компенсира гражданите заради проведената стачка през май, когато надземният транспорт не работеше.

Ако сте имали валидна карта за граския транспорт в София по време на стачните действия между 14 и 19 май 2025 г., разполагате с до 6 допълнителни дни след изтичане срока на превозния ви документ.

Това напомнят от онлайн платформата "Ние, потребителите". В момента е един от най-активните периодни за подновяване на картите за пътуване.

Активирането не става автоматично

"Важно е да знаете, че активирането на допълнителните дни не става автоматично. След като изтече срокът на валидност на вашия превозен документ, дните за компенсация се добавят само при валидиране на картата в превозно средство или на касите на Центъра за градска мобилност (ЦГМ)", разяснява основателят на "Ние, потребителите" Габриела Руменова. Още по време на стачката тя постави официално въпроса за компенсацията на засегнатите.

Източник: БГНЕС

Тя уточнява, че така избраната процедура за получаване на дължимите дни дава възможност на потребителя сам да избере датата, от която да започнат да текат тези дни.

Всички жители на столица, които имат профил в уеб портала на Центъра за градска мобилност, могат да видят своя период на удължаване на webportal.sofiatraffic.bg.

