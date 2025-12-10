Трагедията на Тенерифе се разраства: Броят на загиналите расте (ВИДЕО)

Броят на жертвите от бурята на испанския остров Тенерифе, която отнесе хора в океана, се е увеличил и загиналите вече са пет. В неделя мощна вълна удари група туристи, пренебрегнали предупрежденията и бариерите, и се приближили до морето. Първоначално беше съобщено за трима загинали и 15 ранени.

The death toll from the Tenerife storm that swept people into the ocean has risen



On Sunday, a powerful wave struck a group of tourists at a coastal seawater pool.



Today, authorities confirmed that the number of victims has climbed to five.



Гигантска вълна

Първият инцидент станал на плаж в района на Санта Крус де Тенерифе, когато шестима френски туристи паднали във водата, повлечени от вълна. Медицинският хеликоптер транспортирал жена със средни наранявания в болница. Останалите пострадали били с леки наранявания, но четирима от тях също бяха приети в болница, а пети получи медицинска помощ на място.

Според местната полиция туристите не са спазили предпазните обозначения в зоната.

По-късно е било открито тялото на мъж във водата край южната част на острова.

Друга вълна - в пристанището на Пуерто де ла Крус, в северната част на острова, повлякла във водата десет души, като една жена се е удавила.