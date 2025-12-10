12 години след "Не на омразата" и целувката на Местан и Станишев: Същите контрапротести и същите лозунги (ВИДЕО)

Явлението "контрапротест" не е ново, показват архивите. Още по-малко слоганът "Не на омразата" е нещо иновативно и ново. През ноември 2023 г. при предишния кабинет с участието на ДПС и БСП във властта с премиер Пламен Орешарски на митинг в подкрепа на правителството на "Орлов мост" рамо до рамо са застанали двамата лидери на управляващите партии Сергей Станишев и Лютви Местан.

Над тях на голям транспарант пише "Да на свободата, не на омразата". Провежда се един от най-запомнящите се контрапротести, ознаменуван с целувка между Станишев и Местан. По онова време - вече месеци наред, текат протестите #ДАНСwithme срещу кабинета заради избора на Делян Пеевски за шеф на Държавната агенция "Национална сигурност" (ДАНС).

Сега, 12 години по-късно, лозунгът "Не на омразата" отново се налага от самия Пеевски и ДПС и то отново на контрапротест. Дотук се стига след най-многохилядните антиправителствени протести за последните десетилетия.

Всъщност термина контрапротест не съществува изцяло в правния мир, нито е българско откритие. На практика това е по същество митинг в подкрепа на дадена кауза или политик - такива имаше и в подкрепа на главните прокурори Сотир Цацаров и Иван Гешев по-късно през годините, както и в подкрепа на ГЕРБ след избухналите протести през 2020 г.

В началото на 2013 г., например, когато хиляди протестират с искания за опазване на природата, кметът на Банско тогава - Георги Икономов от ГЕРБ, открито заплашва, че "всеки път, когато зелените организират протест, ние ще организираме контрапротест", припомня "Свободна Европа". Тогава все още на власт е кабинетът на Бойко Борисов, който обаче пада на 21 февруари същата година. В деня на оставката на Борисов на площада пред Народното събрание негови поддръжници се събират на контрапротест, който остава запомнен с докараните от свиневъди прасета на жълтите павета. И с плакати като "Бойко - кръстник на свиневъдите".

2013 г. - "Искаме да е Пеев"

Няколко месеца по-късно на власт е вече въпросното правителство с премиер Пламен Орешарски. Още в нощта на избора на Пеевски за шеф на ДАНС (14 юни) избухват първите мащабни антиправителствени протести, а на следващия ден в старозагорския град Раднево е организиран един от емблематичните контрапротести в подкрепа на Пеевски. На него една от митингуващите не успява да си спомни кого защитава и чак след помощ от хората около нея успява да формулира, че е там в подкрепа на "Пеев".

2020 г. - пак ДПС

В протестната 2020 г. автобуси отново разкарват организирано участници в контрапротести из страната. Това е реакция на многохилядните протести в София срещу управлението на Бойко Борисов и срещу вече избрания за главен прокурор Иван Гешев. Искащите оставка на Борисов протестират само на метри от тези, които са събрани под прозорците на властта в София в негова защита.

Други контрапротестиращите пък стигат до морето, където са заставени часове наред да стоят под силното слънце като щит около летния сарай на тогавашния почетен председател на ДПС Ахмед Доган в Росенец. Това става, след като от "Да, България" разкриват, че резиденцията на Доган незаконно е преградила достъпа до плажната ивица - място, което по закон няма как да е под частен контрол, и стотици хора се събират на спонтанен протест пред имота.

