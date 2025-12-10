Трябва ли да поливате коледна елха с топла вода

Когато искате да се откажете от изкуствена елха, е важно да знаете какво да търсите, когато купувате жива коледна елха и как да се грижите за нея, след като се приберете у дома. При правилна поддръжка, отрязаната коледна елха може да остане свежа в продължение на четири до шест седмици. Живите коледни елхи се нуждаят от прясно отрязани стволове и прясна вода, за да оцелеят през целия празничен сезон, като същевременно изглеждат по най-добрия начин.

Едно нещо обаче, от което не се нуждаете, е горещата вода в резервоара на стойката за елха, според Националната асоциация за коледни елхи и Рик Бейтс, професор по градинарство в Държавния университет на Пенсилвания, който заяви (чрез NPR ): „Наистина няма значение. Студената вода е достатъчна. Важното е прясно отрязаната част в основата на елхата.“

Отрязването на разстояние между 1,5 и 2,5 см от основата на ствола, след като се върнете у дома, е един от най-добрите начини да удължите живота на истинската си коледна елха . Разрезът, направен във фермата, ще започне да изсъхва и бързо ще образува сок; правенето на нов разрез и незабавното му поставяне във вода предпазва сока от затваряне на ствола. Обикновено трябва да добавяте по един литър вода в резервоара всеки ден за всеки 2,5 см от диаметъра на отрязаната част на ствола. Ако абсорбира дори повече вода от това, това е добър знак, че дървото ще остане здраво.

Защо топлата вода е спорна тема (и какво наистина има значение)

Ако сте чели някъде, че горещата или топла вода е важна за здравето на живата коледна елха, след като е била отрязана, не сте сами. Академичните среди и експертите от индустрията имат различни мнения относно това дали топлата вода е по-ефективна от студената, а дебатът по този въпрос се води в интернет от няколко години. През 2007 г. Колежът по земеделие към Университета на Кентъки публикува ръководство „Грижа за коледни елхи“ , което препоръчва добавяне на топла вода в резервоара на поставката. В това ръководство се казва, че топлината ще предпази сока от втвърдяване и ще насърчи ствола да започне да абсорбира влага. Много други са последвали примера, предлагайки гореща вода за първото поливане, за да се стимулира теченето на сока, и използване на обикновена вода със стайна температура или студена вода след това.

Все пак, други експерти казват, че водата с всякаква температура ще даде на живото дърво необходимата хидратация и ще предотврати втвърдяването на сока, и че е по-важно да се разбере от колко вода се нуждае едно коледно дърво, за да вирее . Не бива да пробивате дупки в ствола, за да се опитате да ускорите приема на влага. Стига срезът в края на ствола да е пресен и винаги да е под нивото на водата, един обикновен резервоар за стойка за дърво ще осигури необходимата влага за прием. Според експерти от Мичиганския държавен университет също няма причина да добавяте нещо друго към резервоара; обикновената чешмяна вода ще поддържа дървото успешно свежо, стига да осигурявате достатъчно от нея.