Ужасяващ момент за Кристина Агилера на върха на Айфеловата кула (ВИДЕО)

Пеенето на върха на Айфеловата кула се оказа едновременно магическо и страшно преживяване за Кристина Агилера. Поп звездати разкри подробности за впечатляващото си изпълнение в интервю за "The Jennifer Hudson Show", където промотира предстоящия си концертен филм "Christina Aguilera: Christmas in Paris". "Пеенето на върха на Айфеловата кула беше… ужасно и вълнуващо едновременно. Имам ужас от височини. Дори не се качвам на виенски колела, защото се страхувам, а на влакчета се качвам само ако не съм високо нагоре", сподели Агилера.

"Бях буквално ужасена!", заяви певицата.

Страшно, но магическо

Двойната доза ужас била повлияна от факта, че не харесва асансьори.

Тя разказа и за стресиращия момент с асансьора, който ги е качвал до върха: "Пространството е ограничено и виждаш всичко навън. Изведнъж асансьорът спря внезапно, а човекът, който го управляваше, каза, че това не е нормално. Аз го попитах: "Какво имаш предвид, че не е нормално?"

Въпреки страха, водещата Дженифър Хъдсън увери певицата, че преживяването си е заслужавало. "Това беше толкова красив момент", каза Хъдсън, а Агилера добави: "Толкова магически.", цитират я от "People".

Филмът "Christina Aguilera: Christmas in Paris" съвпада с 25-ата годишнина от нейния коледен албум "My Kind of Christmas". Освен че пя на върха на Айфеловата кула, изпълнителката на "Beautiful" изнесе и малък концерт за едва 250 души на зимна градина над Musée du Quai Branly, където изпълни коледни класики и други хитове.