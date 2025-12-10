В Чикаго откриха нов български културен център

Нов културен център беше открит в Чикаго. Името му е "Български корени и деца", а мисията му - да съхранява българския език и традиции. Той е петият подобен център, който нашата общност създава в града.

"Неговата дейност е насочена не само към децата, които живеят в района, а и към всички деца по света, за да се запазят българските корени", коментира основателят на центъра Снежана Стоянова.

Разнообразни ресурси и активности

Центърът "Български корени и деца" може да се похвали с голямо количество образователни ресурси.

Сред тях са уроци по български език и литература, разработени с преподавател от центъра, който е тесен специалист по предмета.

"Има много аудио съдържание – приказки, научни истории. Имаме и колекция, посветена на българските традиции", дипълни Стоянова.

Източник: iStock

Също така "Български корени и деца" издава книги на български език и организира арт класове.

Центърът помага и на други сдружения, предоставяйки своите помещения на хора и организации, които също провеждат обучение на български език.

"Подготвили сме много събития не само за деца, но и за възрастни", заяви Стоянова, цитирана от БНР.

На своята интернет страница организацията е обособила и секция за обяви, в която всеки може да представи услугите и бизнеса си.