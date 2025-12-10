Лайфстайл:

10 декември 2025, 13:01 часа 300 прочитания 0 коментара
Трус в ИТН: Оставки и напускания на общински съветници

Трус в управляващата формация "Има такъв народ" (ИТН) на местно ниво. Общинският съветник в Свищов Емилия Цветанова каза за БТА, че напуска партията. Цветанова уточни, че причината е комплексна.

"Официално обявявам подаването на оставката си, като общински координатор на ИТН и напускането на всички членове на партията от община Свищов от структурата й. Решението ми е продиктувано от несъгласие с част от последните управленски решения, взети от ръководството на партията. Считам, че тези решения се разминават с ценностите и принципите, които ме мотивираха да стана част от политическата организация и които досега съм защитавала с лична ангажираност и отговорност", посочва Цветанова в своя декларация, публикувана в социалните мрежи.

Политическата дейност трябва да се основава на прозрачност, диалог, отговорно управление и защита на обществения интерес, посочва още Цветанова. "За съжаление, в последно време не откривам тези принципи в начина, по който се управлява партията. Методите на вземане на решения, липсата на достатъчно вътрешна дискусия и отклонението от първоначално заявените ангажименти към избирателите ме поставят в позиция, в която не мога повече да подкрепям и представлявам партията с чиста съвест", отбелязва тя.

Цветанова заяви, че оставането ѝ в ИТН при тези обстоятелства би означавало компромис с личните й морални принципи и уточни, че подаването на оставка е осъзнат и отговорен избор, продиктуван от необходимостта да запази своята лична и гражданска позиция.

Ивелин Стоянов
Ивелин Стоянов Отговорен редактор
Свищов Има такъв народ ИТН
