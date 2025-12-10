Предупреждение: Управляващите заглушават мобилните телефони за протеста довечера

Екипи на "Да, България" са засекли смущения и необичайни отклонения в сигнала на мобилните оператори около сградата на парламента преди големия протест довечера. Това обяви съпредседателят на формацията Божидар Божанов от трибуната в пленарната зала по време на дебатите по внесения вот на недоверие за провал в икономическата политика на кабинета.

"Кажете на службите, ако са изкарали вече техниката за заглушаване, да я приберат. По този начин няма да спрете излъчването от протеста", обърна се той към управляващите. Още: Ако ви бият - запомнете номера на полицая: Адвокати със съвети към протестиращите довечера

"Хората са бесни"

Другият съпредседател на ДБ, Ивайло Мирчев, посочи, че от сутринта техни екипи тестват мобилните клетки в района на Ларгото и се е оказало, че сигналът вътре в парламента е по-силен от този отвън.

По думите му целта е да се затруднят протестиращите при качването на снимки онлайн.

"Хората са бесни и после те ще се занимават с вас. Моля, веднага който не е толкова зависим от Пеевски, да се вдигне и да реши този проблем", призова Мирчев. Още: "Аз се казвам Джем и Пеевски не може да ме представлява": Лицето на спорта в Actualno.com ознаменува протеста (ВИДЕО)

Той припомни, че подобни смущения в комуникацията в района е имало и по време на предишния масов протест срещу властта.