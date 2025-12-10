Лайфстайл:

Предупреждение: Управляващите заглушават мобилните телефони за протеста довечера

10 декември 2025, 13:34 часа 272 прочитания 0 коментара
Предупреждение: Управляващите заглушават мобилните телефони за протеста довечера

Екипи на "Да, България" са засекли смущения и необичайни отклонения в сигнала на мобилните оператори около сградата на парламента преди големия протест довечера. Това обяви съпредседателят на формацията Божидар Божанов от трибуната в пленарната зала по време на дебатите по внесения вот на недоверие за провал в икономическата политика на кабинета.

"Кажете на службите, ако са изкарали вече техниката за заглушаване, да я приберат. По този начин няма да спрете излъчването от протеста", обърна се той към управляващите. Още: Ако ви бият - запомнете номера на полицая: Адвокати със съвети към протестиращите довечера

"Хората са бесни"

Другият съпредседател на ДБ, Ивайло Мирчев, посочи, че от сутринта техни екипи тестват мобилните клетки в района на Ларгото и се е оказало, че сигналът вътре в парламента е по-силен от този отвън.

По думите му целта е да се затруднят протестиращите при качването на снимки онлайн.

Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

"Хората са бесни и после те ще се занимават с вас. Моля, веднага който не е толкова зависим от Пеевски, да се вдигне и да реши този проблем", призова Мирчев. Още: "Аз се казвам Джем и Пеевски не може да ме представлява": Лицето на спорта в Actualno.com ознаменува протеста (ВИДЕО)

Той припомни, че подобни смущения в комуникацията в района е имало и по време на предишния масов протест срещу властта.

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Ивайло Анев
Ивайло Анев Отговорен редактор
Бюджет 2026 протест бюджет 2026
Още от Политика
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес