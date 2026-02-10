Войната в Украйна:

Какво крият мумиите: Ново изследване разкри подробности за живота на жреците на Древен Египет

10 февруари 2026, 16:41 часа 174 прочитания 0 коментара
Компютърна томография на две древноегипетски мумии позволи на изследователите да видят за първи път скрити черти на външния им вид, здравословното им състояние и следи от свързани с възрастта увреждания, които са останали неизвестни в продължение на повече от 2200 години. Това съобщава изданието earth.com.

Ново изследване на мумии от Древен Египет 

Съвременните компютърни томографи са заснели дребни анатомични детайли и ефектите от хроничната болка, с която са живели жреците на Нес-Мин и Нес-Хор.

Мумиите са транспортирани до Keck Medicine USC в запечатани саркофази. Рентгенолозите са извършили пълно компютърно сканиране, без да нарушават опаковката. Учените са били изненадани от точността на изображенията - устройството е заснело дори клепачите и контурите на устните.

Проучването разкри, че Нес-Мин е имал значителни увреждания на лумбалните си прешлени, вероятно поради износване, свързано с възрастта. С него са погребани амулети и бижута, които също са дигитализирани. Установено е, че Нес-Хор е имал сериозни зъбни проблеми и колапс на тазобедрената става, което показва напреднала възраст при смъртта.

Екипът, ръководен от д-р Съмър Декър, използва компютърна томография, за да създаде подробни 3D модели както на тела, така и на артефакти. След това те ги използваха, за да създадат 3D копия в пълен размер на гръбначния стълб, черепите и бедрените кости, както и на няколко артефакта, открити в погребението Нес Мин. За целта те използваха медицински 3D принтери.

„Мумиите отдавна са загадка. Да се ​​погледне под повърхността, за да се разкрият специфичните житейски преживявания на отделните хора, е невероятно завладяващо. Тази съвременна научна технология ни предлага мощен прозорец към света на древните хора и минали цивилизации, които иначе биха могли да бъдат изгубени“, отбелязва антропологът Диана Перлов.

Таня Станоева
Таня Станоева Отговорен редактор
Древен Египет мумии
