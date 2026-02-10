Какво крият мумиите: Ново изследване разкри подробности за живота на жреците на Древен Египет

Компютърна томография на две древноегипетски мумии позволи на изследователите да видят за първи път скрити черти на външния им вид, здравословното им състояние и следи от свързани с възрастта увреждания, които са останали неизвестни в продължение на повече от 2200 години. Това съобщава изданието earth.com.

Ново изследване на мумии от Древен Египет

Съвременните компютърни томографи са заснели дребни анатомични детайли и ефектите от хроничната болка, с която са живели жреците на Нес-Мин и Нес-Хор.

Мумиите са транспортирани до Keck Medicine USC в запечатани саркофази. Рентгенолозите са извършили пълно компютърно сканиране, без да нарушават опаковката. Учените са били изненадани от точността на изображенията - устройството е заснело дори клепачите и контурите на устните.

Проучването разкри, че Нес-Мин е имал значителни увреждания на лумбалните си прешлени, вероятно поради износване, свързано с възрастта. С него са погребани амулети и бижута, които също са дигитализирани. Установено е, че Нес-Хор е имал сериозни зъбни проблеми и колапс на тазобедрената става, което показва напреднала възраст при смъртта.

Екипът, ръководен от д-р Съмър Декър, използва компютърна томография, за да създаде подробни 3D модели както на тела, така и на артефакти. След това те ги използваха, за да създадат 3D копия в пълен размер на гръбначния стълб, черепите и бедрените кости, както и на няколко артефакта, открити в погребението Нес Мин. За целта те използваха медицински 3D принтери.

„Мумиите отдавна са загадка. Да се ​​погледне под повърхността, за да се разкрият специфичните житейски преживявания на отделните хора, е невероятно завладяващо. Тази съвременна научна технология ни предлага мощен прозорец към света на древните хора и минали цивилизации, които иначе биха могли да бъдат изгубени“, отбелязва антропологът Диана Перлов.

