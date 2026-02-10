Лайфстайл:

Бивша футболна звезда изплува във файловете "Епстийн"

10 февруари 2026, 17:03 часа 231 прочитания 0 коментара
Бивша футболна звезда изплува във файловете "Епстийн"

Легендата на Байерн Мюнхен Франк Рибери се появи в скандалните файлове "Епстийн". Разсекретените документи споменават името на футболиста шест пъти в изявление на трета страна. То е свързано с насилие и мрежа за проституция. Въпреки това срещу Рибери няма повдигнати обвинения, а неговият адвокат категорично отрече твърденията, категоризирайки ги като фалшива новина. 

Името на Франк Рибери се споменава във връзка с мрежа за проституция

В един от текстовете се съдържа и конкретно доста любопитно твърдение: "Франк Рибери се опита да ме удари, докато бях в градината си, след като беше получил номера и адреса ми. Полицаи го заобиколиха и го върнаха в колата му."

Още: Епстийн поръчал над 1000 л сярна киселина за острова си

Франк Рибери

Адвокатът на бившия футболист на Байерн, Марсилия и Галатасарай не забави реакцията си, като коментира остро: "Това е фалшива новина! Още утре ще се намеся в качеството си на адвокат на г-н Рибери и ще предприема всички необходими наказателни действия, за да санкционирам отговорните за тези фалшиви новини, които накърняват достойнството на моя клиент и неговото семейство". 

Най-важните спортни новини за деня - Специална селекция в канала ни във Viber! Последвайте ни тук!

Не за пръв път името на Рибери е замесено в секс скандал. През 2014 година той и Карим Бензема, с който бяха съотборници във френския национален отбор, бяха обвинени от прокуратурата в Париж, че са правили секс с малолетната проститутка Захия Дехар. Тогава легендата на Байерн призна, че е имал взаимоотношения с нея през 2009 г. в Мюнхен, но не е знаел, че момичето няма навършени 18 г. В крайна сметка обвиненията бяха снети.

Джефри Епстийн

Джефри Епстийн, видна фигура от нюйоркския хайлайф през 90-те години и началото на новия век, беше обвинен в сексуална експлоатация на над хиляда млади жени, включително непълнолетни. Той беше намерен обесен в килията си в Ню Йорк през 2019 г., преди да бъде изправен пред съда за сексуални престъпления.

Още: Франк Рибери се отказа от националния отбор на Франция

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Кристин Попова
Кристин Попова Отговорен редактор
Байерн Мюнхен Франк Рибери Досиетата Епстийн
Още от Футбол свят
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес