Бивша футболна звезда изплува във файловете "Епстийн"

Легендата на Байерн Мюнхен Франк Рибери се появи в скандалните файлове "Епстийн". Разсекретените документи споменават името на футболиста шест пъти в изявление на трета страна. То е свързано с насилие и мрежа за проституция. Въпреки това срещу Рибери няма повдигнати обвинения, а неговият адвокат категорично отрече твърденията, категоризирайки ги като фалшива новина.

Името на Франк Рибери се споменава във връзка с мрежа за проституция

В един от текстовете се съдържа и конкретно доста любопитно твърдение: "Франк Рибери се опита да ме удари, докато бях в градината си, след като беше получил номера и адреса ми. Полицаи го заобиколиха и го върнаха в колата му."

Още: Епстийн поръчал над 1000 л сярна киселина за острова си

Адвокатът на бившия футболист на Байерн, Марсилия и Галатасарай не забави реакцията си, като коментира остро: "Това е фалшива новина! Още утре ще се намеся в качеството си на адвокат на г-н Рибери и ще предприема всички необходими наказателни действия, за да санкционирам отговорните за тези фалшиви новини, които накърняват достойнството на моя клиент и неговото семейство".

Не за пръв път името на Рибери е замесено в секс скандал. През 2014 година той и Карим Бензема, с който бяха съотборници във френския национален отбор, бяха обвинени от прокуратурата в Париж, че са правили секс с малолетната проститутка Захия Дехар. Тогава легендата на Байерн призна, че е имал взаимоотношения с нея през 2009 г. в Мюнхен, но не е знаел, че момичето няма навършени 18 г. В крайна сметка обвиненията бяха снети.

Джефри Епстийн, видна фигура от нюйоркския хайлайф през 90-те години и началото на новия век, беше обвинен в сексуална експлоатация на над хиляда млади жени, включително непълнолетни. Той беше намерен обесен в килията си в Ню Йорк през 2019 г., преди да бъде изправен пред съда за сексуални престъпления.

Още: Франк Рибери се отказа от националния отбор на Франция