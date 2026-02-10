Кой е новият Волдемор? Рейф Файнс се издаде пред журналисти (ВИДЕО)

Рейф Файнс, който изигра ролята на злодея Лорд Волдемор във филмите за Хари Потър се издаде пред журналисти и каза името на актьора, който е избран да го замести в този образ в предстоящия телевизионен сериал. Файнс намекна, че ирландският актьор Килиън Мърфи ще бъде следващият, който ще изиграе този персонаж. Емблематичните романи на Дж. К. Роулинг ще бъдат пресъздадени на малкия екран след огромния успех на филмите, като HBO ще заснеме сериал за Хари Потър.

По време на събитие за "28 години по-късно: Храм от кости", в което Файнс участва заедно с Мърфи, който също работи по поредицата за зомбита, Ралф беше попитан кой трябва да го наследи в ролята на Волдемор. Файнс отговори: "Казаха ми, че вече са избрали, нали? Мисля, че Килиън Мърфи е много добър. Много добър избор."

Спекулации и нисък коефициент

Мърфи отдавна е свързван с ролята, а букмейкърите са намалили коефициентите за това, че актьорът от Корк ще играе Волдемор. Мърфи спечели "Оскар" за най-добър актьор през 2024 г. за ролята си на Дж. Робърт Опенхаймер, "бащата на атомната бомба", в биографичния филм на Кристофър Нолан "Опенхаймер".

Той ще повтори ролята на Томи Шелби, може би най-известният му герой, във филма "Peaky Blinders", чиято премиера е насрочена за март, пише още "Breaking News".

