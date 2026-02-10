Пенсионери загубиха 95 хиляди евро в Хърватия

Двама хърватски пенсионери са били измамени с 95 хиляди евро, съобщи хърватската медия "Индекс", позовавайки се на информация на полицията в Приморско-горски котар. Става въпрос за измама и компютърна измама срещу двама хърватски граждани на 74 и 75 години. Двата случая са регистрирани през месец януари тази година и са повод за призив от страна на органите на реда към гражданите да бмъдат предпазливи.

Подробности за случаите

През януари неизвестен мъж се е свързал по мобилен телефон със 75-годишен мъж и се е представил като брокер на инвестиционна компания. 75-годишната жертва е била подведена с неверни твърдения и многократно е депозирала пари в различни сметки в чуждестранни банки, след което е осъзнала, че е била измамена.

Пак през януари 74-годишна жена също е била измамена, като е съобщила, че с нея се е свързало неизвестно лице, представящо се за представител на кредитна агенция.

За да открие сметка и да получи заем, тя е депозирала пари няколко пъти, причинявайки ѝ материални щети, съобщи полицията. ОЩЕ: Любовта е сляпа: "Принц от Дубай" измъкна 2,5 млн. долара от румънка

Последната измама в Хърватия

Припомняме, че в началото на декември миналата година монахиня е подала невярно съобщение в полицията в Хърватия. Тя се оплакала в полицията, че била нападната. По-късно в социалните мрежи се разпространи информация, че монахинята е била нападната от чуждестранен работник или мигрант, крещейки „Аллах Акбар“. От момента на това съобщение в Хърватия се разрази ожесточен обществен спор. Криминалното разследване обаче е установено, че 35-годишната жена си е нанесла нараняването с нож, който предварително е закупила от магазин в Загреб. ОЩЕ: Балканска монахиня измами полицията