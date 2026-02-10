Тодев докосна топ 20 на Зимната олимпиада и намекна за отказване: "Има неща във федерацията, които ни пречат"

Българският биатлонист Благой Тодев се представи най-силно от отбора на България в индивидуалния спринт старт на 20 км за мъже на Зимните олимпийски игри в Милано/Кортина. 24-годишният състезател завърши на 22-ро място - с изоставане от малко повече от 5 минути от победителя Йохан-Олав Ботън, като допусна две грешки в стрелбата. Антон Синапов остана 69-ти, а Владимир Илиев и Константин Василев завършиха съответно 75-ти и 78-ми след много лоша стрелба.

Едва на 24 години: Благой Тодев не знае дали ще продължи в биатлона

Впечатление обаче направи изказването на Благой Тодев пред БНТ след приключването на състезанието. Той разкри, че обмисля да прекрати кариерата си, като намекна за проблеми в тренировъчния процес и във федерацията. "Не съм сигурен, че ще има следващи сезони за мен в спорта. Обмислям някакво прекъсване, не съм сигурен още. Причината е демотивация", заяви той.

Тодев иска промени във федерацията и в тренировъчния процес

Попитан какво може да го разубеди да продължи с биатлона, Тодев каза: "Единствено някаква промяна в тренировъчния процес, в лагерите. Прекалено силно психическо натоварване в последните години. Не мисля, че трябва да продължаваме по този начин. Аз го обмислям от доста месеци. Споделил съм с някои хора от федерацията. Аз не виждам смисъл да продължавам."

"Не мисля, че съм на топ ниво, понеже не мога да покажа потенциала си. Има неща във федерацията, които ни пречат, и се надявам да ги изчистим, за да мога да продължа. Не искам да ги споделям в момента. Не мисля, че има някакво значение дали сме в топ 20 или в топ 10 в момента, ако не е медал", завърши Благой Тодев.

Не е тайна, че Благой Тодев и останалите биатлонисти в националния отбор се готвят при много тежка тренировъчна система. Именно заради това и един от състезателите - Константин Василев, избра да отиде в Б отбора, където да се готви по индивидуален план, а това пък даде резултат за него през този сезон.