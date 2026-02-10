"Синът ми е невинен! Обичала съм България, но вече съжалявам": Майката на Калушев проговори

Стела Димитрова-Майсторова е майката на загиналия Ивайло Калушев от трагедията "Петрохан". За първи път тя проговаря след огромната обществена буря, която се завихри около случая с шестте жертви, сред които е именно и Калушев. Според нея синът ѝ е невинен и всичко, което се е случило е неочаквано за нея.

"Единственото, което мога да кажа е, че съм повече от убедена, че синът ми е невинен, че той не може да извърши всичко това, което се пише, излива по всички възможни канали. Потресена съм, честна дума ви казвам, не съм очаквала. Обичала съм България, бях щастлива, когато той се върна от Мексико в България, че тук ще живее и вече искрено ви казвам - съжалявам за това", каза тя за БНТ.

На въпрос на обществената телевизия дали тя е знаела с какво се е занимавал Калушев, отговорът ѝ е: "Всичко знам с какво се занимава" - написано е точно по този начин и няма редакторска намеса.

По-рано днес друг от родителите на една от шестте жертви - спелеологът Яни Макулев, баща на загиналия 15-годишен Александър, заяви, че разследването на случая "Петрохан" е било манипулирано "на най-високо държавно ниво". В публикация във Facebook Макулев обяви, че започва да споделя материали, които според него подкрепят това твърдение. Той отправи и апел към всички, които смятат, че институциите не представят пълната и реална картина на случилото се, да разпространяват информацията, за да може "възможно най-много хора да започнат да задават неудобни въпроси и най-сетне да получим отговори".

Драмата "Петрохан"

Темата влиза и в дневния ред на депутатите на фона на нарастващо обществено недоверие към официалната версия за случилото се, както и след публични съмнения, изразени от близки на загиналите, че разследването е манипулирано и че институциите не представят пълната картина на събитията. Случаите "Петрохан" и "Околчица" вече се превърнаха от криминален казус в тест за доверието в МВР, прокуратурата и службите за сигурност.

