Какво се случва, ако спрете захарта за две седмици?

Според гастроентеролог, премахването на добавената захар само за две седмици може да доведе до значителни подобрения в здравето. „Свидетел съм на забележителни трансформации при моите пациенти, след като премахнаха захарта от диетата си.“ Пациентите изпитват по-добро здраве на черния дроб и червата, намалено подуване на очите и намаляване на коремните мазнини. Чистотата на кожата също се подобрява, като обривите намаляват. Това е в съответствие с научните открития, свързващи излишната захар с метаболитни проблеми и затлъстяване.

Какво казва полумесецът на ноктите ви: От бъбречни до сърдечни проблеми

Започването на деня със захарен прилив – поничка, сладко кафе или дори онази „здравословна“ зърнена закуска – може да ви се стори успокояващо в началото. Достатъчно скоро ще осъзнаете, че сте обсебени от захарта – зависимост, понякога по-силна от злоупотребата с наркотици. След малко тялото ви ще започне да показва признаци на борба. Добавената захар може да ви даде незабавен допаминов удар, но бързо ви кара да се сринете, оставяйки ви уморени, раздразнителни и жадни за още. А дългосрочните последици за здравето са още по-лоши. Проучванията показват, че прекомерният прием на захар е свързан с диабет и дори сърдечни заболявания .

Но какво би се случило, ако намалите приема на захар за няколко дни? Във видеоклип, споделен в Instagram, д-р Саураб Сети, водещ гастроентеролог, обясни как отказването от захарта, дори в краткосрочен план, може да осигури видими резултати.

Още: Това са най-важните храни за развитието на детския мозък

Ако планирате да спрете добавената захар от диетата си, ето го вашият знак. „Като гастроентеролог и хепатолог, съм бил свидетел на забележителни трансформации при моите пациенти, след като са премахнали захарта от диетата си. Само в рамките на 14 дни здравето на черния им дроб и червата показват значително подобрение“, каза лекарят, базиран в Калифорния и обучен в Харвард и Станфорд.

Прещипан нерв? Ето защо след 50 рискът скача рязко

„Всяко подпухнало състояние или задържане на течности около очите ви също ще намалеят“, каза д-р Сети.

За тези, които се борят с коремните мазнини, намаляването на захарта може да направи чудеса, според лекаря. „Ще видите и намаляване на коремните мазнини, тъй като мазнините в черния дроб започват да намаляват.“

Премахването на захарта също води до щастливо черво, обясни лекарят. „Освен това, елиминирането на захарта води до по-здравословно черво чрез възстановяване на здравословния чревен микробиом.“

Още: Откриха връзка между демографските тенденции и кръвните инфекции

Ако се борите с обриви и червени петна, премахването на захарта от диетата ви може да направи чудеса. Д-р Сети сподели, че в рамките на две седмици ще започнете да забелязвате подобрение в кожата си и тя ще започне да става по-чиста.

Какво казва науката

Добавените захари – като например трапезната захар, закупените от магазина напитки и десертите – причиняват повече вреда, отколкото полза. Въпреки че хората днес осъзнават все повече вредните ефекти на добавената захар в диетата си, приемът на захар все още се увеличава. Диетата с високо съдържание на захар се разглежда като рисков фактор за затлъстяване и хронични заболявания.

Учените предупреждават: Тази скрита заплаха в спалнята ви уврежда сърцето

Дългосрочно проучване на изследователи от Университета в Бон установи, че въпреки че приемът на захар намалява постоянно от 2010 г. насам, той остава над нивото, препоръчано от Световната здравна организация (СЗО). Насоките на СЗО препоръчват възрастните и децата да намалят дневния си прием на свободни захари до по-малко от 10% от общия си енергиен прием . По-нататъшно намаление до под 5%, или приблизително 25 грама (шест чаени лъжички) на ден, би осигурило допълнителни ползи за здравето.

Още: Опасност: Добавка за безсъние уврежда сърцето

„Имаме солидни доказателства, че поддържането на приема на свободни захари до по-малко от 10% от общия енергиен прием намалява риска от наднормено тегло, затлъстяване и кариес“, каза д-р Франческо Бранка, директор на отдела за хранене за здраве и развитие на СЗО.

Проучване от 2022 г. установи, че захарта нарушава чревния микробиом, задействайки верига от събития, водещи до метаболитни заболявания, преддиабет и наддаване на тегло.