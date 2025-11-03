Какво казва полумесецът на ноктите ви: От бъбречни до сърдечни проблеми

Малкият полумесец в основата на ноктите ни често се пренебрегва, но може да разкрие различни неща за нашето здраве. Този блед полумесец, наречен лунула, може да изглежда като незначителен детайл, но може да каже много за това как функционират сърцето, бъбреците и цялото ни тяло. Лекарите често разглеждат ноктите като прозорец към здравето на човек, а лунулата играе ключова роля в тази история.

Какво точно е Лунулата?

Терминът лунула произлиза от латинската дума за „малка луна“. Това е белезникавата, извита област близо до кутикулата, най-видима на палеца. Лунулата всъщност е част от корена на нокътя, живата матрица, където се образуват и втвърдяват нови клетки. Това означава, че цветът, формата и размерът ѝ могат да се променят в зависимост от състоянието на тялото ни.

Въпреки че може да изглежда декоративна, лунулата е посланик на нашето кръвообращение, метаболизъм и дори функция на органите.

Нормално ли е да имаш (или да нямаш) лунула?

Да, и двете могат да бъдат нормални. Някои хора естествено имат ясни, големи полумесеци; други едва имат видими такива, според проучване, публикувано в NIH . Хората със светла кожа са склонни да имат по-забележими лунули, докато под по-тъмните тонове на кожата те могат да бъдат бледи или скрити.

Въпреки това, внезапните промени, като изчезването на лунулата, превръщането ѝ в синьо, червено или жълтеникаво, понякога могат да сигнализират за нещо нередно в тялото.

Ключът не е в сравняването на вашите нокти с тези на някой друг, а в забелязването на вашите собствени промени с течение на времето.

Когато полумесецът избледнее

Липсата или избледняването на лунулата може да има няколко причини. За много хора това е просто генетика или стареене. Но ако тази промяна се случи внезапно, тя може да показва проблеми като нисък енергиен метаболизъм, анемия или лошо кръвообращение.

Проучвания, публикувани в NIH, свързват липсата на лунули със състояния като нарушения на щитовидната жлеза или хронично бъбречно заболяване, особено когато са комбинирани с умора или подуване.

От друга страна, хора с нисък прием на протеини, дефицит на витамин B12 или бавен кръвен поток също могат да видят свиване или изчезване на лунулата.

Когато лунулата промени цвета или формата си

Промените в цвета могат да носят различни индикации. Синкава или виолетова лунула може да предполага проблеми с кръвообращението или сърдечно заболяване. Червените лунули са свързани с автоимунни или сърдечно-съдови проблеми. Жълтеникав оттенък може да сочи за жълтеница или инфекции на ноктите.

Прекалено голяма лунула, покриваща повече от една четвърт от нокътя, понякога се появява при хора с високо кръвно налягане или тревожност, тъй като стресовите системи на организма са в претоварен режим. От друга страна, изключително малките лунули могат да показват намалено снабдяване с кислород или ниско ниво на желязо.

Важно е да се разглеждат те като възможни индикатори, а не като директни диагнози. Системите на тялото са сложни и ноктите ги отразяват едва доловимо.

Как изглежда здравата лунула

Здравата лунула обикновено е бледа, полукръгла и с еднороден цвят. Тя няма остри ръбове, обезцветяване или неправилни линии. Най-видимата често е на палеца и постепенно намалява на останалите пръсти. Балансираната диета, богата на желязо, протеини и витамини, помага за поддържане на здравословен растеж на ноктите и, от своя страна, за нормално изглеждаща лунула.

Кога да говорите с лекар

Ако забележите внезапни промени в цвета, болка или изчезване на лунулата, заедно с други симптоми като умора, задух или подуване, е разумно да я проверите. Лекарите могат да предложат тестове за функция на щитовидната жлеза, здравето на сърцето или анемия, за да се изключат евентуални проблеми.

Ноктите ви не могат сами да диагностицират болести, но могат да ни нашепнат ранни предупреждения, които си струва да чуем.