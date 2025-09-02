Какъв църковен празник е на 3 септември - какво трябва и не трябва да се прави

Какво трябва и не трябва да правим на 3 септември

Утре, 3 септември, вярващите честват деня на паметта на свети мъченик Антим, епископ Никодимов. Ето какви са традициите, обичаите и забраните, свързани с този църковен празник - какво трябва и не трябва да се прави утре.

История на църковния празник на 3 септември

Св. Антим е живял през III - началото на IV век. Той е бил епископ на град Никодим (сега Измит в Турция). Неговото служение се пада на времето на жестоки гонения срещу християните, които особено се засилват по време на управлението на римските императори Диоклециан и Максимиан.

Антим се отличавал със своята мъдрост, кротост и твърдост във вярата. Той утешавал и подкрепял християни, които били измъчвани и затваряни, вдъхновявайки ги да не се отричат ​​от Христос. Неговите проповеди обърнали във вярата много езичници, затова станал особено мразен от римските власти.

По време на друго гонение войниците били заловени от епископа. Антим доброволно се предал на мъчителите, за да не излага на опасност общността. Той бил подложен на жестоки мъчения, принуждавайки го да се отрече от християнството и да се поклони на езически богове. Но той останал непоколебим. В крайна сметка светецът е обезглавен с меч около 303–304 г. Мъченичеството му става свидетелство за неговата голяма духовна сила и вярност към Христос.

Какво трябва и не трябва да правим на 3 септември

Забранено е раздаването на зърно - хората вярвали, че нарушаването на това правило ще доведе до недостиг и трудности в семейството. Забранено е да се карате или да клюкарствате - конфликтите могат да имат дългосрочни негативни последици. Не бива да извършвате тежка физическа работа на полето - по-добре е да посветите този ден на домакински задължения и духовно развитие.

Народни поличби за 3 септември

Сред нашите предци е имало много интересни знаци за този ден:

ако сутринта по тревата има гъста роса - денят ще бъде слънчев и топъл;

ако грее ярко слънце сутрин и небето е без облаци - очаквайте голяма реколта от гъби и горски плодове;

ако мъглата се издига високо над земята - знак за суха и топла есен;

ако жеравите отлитат рано - това означава ранна и студена есен;

Ако сутринта е облачно, но няма да има дъжд, това означава, че ще има много дъжд през есента.

Предците ни са наричали 3 септември Антимов ден, известен още като ден на студената роса, заради знаците, че росата често пада в началото на септември, предвещавайки застудяване и наближаване на есента.

