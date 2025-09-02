Как правилно да стерилизирате бурканите със зимнина без да гръмне нито един

Златният сезон за приготвяне на зимнина е в разгара си и много домакини разчитат на изпитани рецепти за приготвяне на краставици, домати и сладко за зимата. Но най-голямото разочарование за всяка домакиня е, ако буркан с приготвената зимнина внезапно „експлодира“. Причината обикновено е една - неправилна стерилизация. Ето кои са най-надеждните методи за стерилизация, които ще запазят вашите консерви до пролетта.

Основният враг на консервирането са микроорганизмите. Ако в буркана остане дори малко количество бактерии, те започват активно да се размножават, отделяйки газове. Налягането вътре се увеличава и капакът не може да го издържи, настъпва самата „експлозия“. Правилната стерилизация убива всички микроби и създава вакуум, което гарантира дългосрочно съхранение.

Как правилно да стерилизирате буркани за приготвяне на зимнина?

Доказани методи за стерилизиране на буркани

Преди всеки метод, измийте бурканите обилно със сода и ги проверете за пукнатини или стружки. Такива съдове не са подходящи за консервиране.

Най-популярният „бабин“ метод е следният. Сложете тенджера с вода на котлона. Когато заври, поставете решетка, цедка или специална подложка за стерилизация отгоре. Поставете върху нея чист буркан, обърнат с дъното нагоре. Стерилизирайте според вместимостта на буркана:

буркан с вместимост 0,5-0,75 л - 10 минути;

буркан с вместимост 1 л - 15 минути;

буркан с вместимост 3 л - 20-25 минути.

Знак за готовност и приключване на процеса на стерилизация са големите капки вода, които ще започнат да се стичат по стените на буркана.

Идеалният метод за стерилизация на голяма партида е във фурната. Поставете чисти, сухи буркани върху решетка в студена фурна. Това е важно, за да не се напука стъклото от температурната разлика. Настройте температурата на 100-120°C и след пълно загряване стерилизирайте за 15-20 минути, независимо от обема. Изключете фурната и оставете бурканите да се охладят.

В микровълновата фурна също могат да се стерилизират буркани. Това е експресен метод, подходящ за стерилизация на 1-2 буркана. Налейте 1,5-2 см вода във всеки буркан и го сложете в микровълновата. Включете на пълна мощност (800-1000 W) за 3-5 минути. Водата ще заври и ще стерилизира буркана с пара отвътре. Внимание: строго е забранено да се поставят метални капаци в микровълновата!

Не забравяйте за стерилизацията на капачките. Те са не по-малко важни. Необходимо е просто да се сварят в малка тенджера 5-7 минути непосредствено преди завинтване. Използвайте само нови капачки без драскотини или ръжда.

