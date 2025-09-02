Есенно равноденствие 2025: Кога се пада, традиции и обичаи

Есенното равноденствие през 2025 г. настъпва в понеделник, 22 септември в 21:19 ч. източно време. Това е денят, в който официално започва есента и слънцето постепенно ще ни дава по-малко светлина, скъсявайки часовете на дневна светлина с около 4 минути всеки ден до зимното слънцестоене на 21 декември.

Какво е равноденствие? Това е онзи уникален астрономически момент, когато денят и нощта са с еднаква продължителност. Всяка година има две равноденствия: през пролетта, между 19 и 21 март, когато северното полукълбо се сбогува със зимата и посреща пролетта, и през есента, между 21 и 24 септември, когато лятото отстъпва място на есента.

Есенно равноденствие 2024 - традиции и обичаи

Интересното е, че миналата година есенното равноденствие също се падна на 22 септември, докато през 2023 и 2022 г. това събитие се случи на 23 септември. Защо датата и точният час на равноденствието се променят всяка година? Отговорът се крие в особеностите на нашия григориански календар. Официалната година трае 365 дни, но Земята се завърта около Слънцето за 365 дни, 5 часа и 48 минути. За да се компенсира тази малка „излишна“ част от денонощието, на всеки четири години добавяме един допълнителен ден - високосен ден. Именно поради тази разлика датите и часовете на равноденствията постоянно се изместват.

Есенно равноденствие: традиции и обичаи

Есенното равноденствие е имало специално значение за предците ни. Този ден, когато денят и нощта са с еднаква продължителност, символизира прехода от лятото към есента, началото на жътвата и подготовката за студения сезон.

За древните славяни есенното равноденствие е било важно астрономическо и религиозно събитие. Вярвало се е, че на този ден светът влиза в своеобразно равновесие: силата на светлината и тъмнината е равна и това е време за пречистване и молитва за добра реколта.

Есенно равноденствие 2024: Кога ще дойде и как най-добре да го прекарате

Славяните правили жертвоприношения, оставяли символични дарове по нивите за духовете на земята и реколтата. От особено значение били събраните класове пшеница, ръж и други зърнени храни, които се смятали за носители на сила и изобилие.

Според древните славянски традиции вечерта на равноденствието се пали свещен огън, около който се танцува в кръгове и се пеят ритуални песни. Вярвало се е, че това предпазва семейството и домакинството от болести и зли сили.

Есенното равноденствие е не само астрономически празник, но и време на единство с природата и семейството. От езотерична гледна точка енергията на равноденствието влияе върху психоемоционалното състояние и планирането на живота.

