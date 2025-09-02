Кои днешни държави са били испански колонии?

Новата испанска империя (на испански: Nuevo Imperio Español) е съвкупност от територии и колонии под прякото управление на Испания в Европа, Северна и Южна Америка, Африка, Азия и Океания. В разцвета си Испанската империя е една от най-големите империи в световната история. Създаването ѝ се свързва с началото на Епохата на Великите географски открития, през която тя се превръща в една от първите колониални империи.

Списък на колониите на Испания

В Централна и Южна Америка

Перу

Вицекралството Перу е териториална единица, която е била част от испанската колониална империя. Създадено е с кралска харта на Карл I Хабсбургски, подписана в Барселона на 20 ноември 1542 г., след завладяването на Перу от конкистадорите, водени от Франсиско Писаро.

Гватемала

Гватемала е зависима испанска държава в Централна Америка.

Доминикана

Санто Доминго е най-старото постоянно селище в Северна и Южна Америка, основано от Бартоломео Колумб през 1496 г. През 16 век този град става столица на всички испански колонии в Новия свят. След като испанците превземат Перу и Мексико обаче, островните колониални владения губят предишното си значение за колонизаторите.

Флорида

Испанска Флорида е колония на Испания на полуостров Флорида и прилежащите територии. Колонията съществува от началото на 16 век.

Чили

През 1535-50 г. испанските конкистадори завладяват брега на Чили до приблизително 40° южна ширина и основават няколко големи града: Сантяго, Нуева Естремадура, Консепсион, Валдивия. Северните райони, чието население е свикнало да се подчинява на инките, са лесно завладени от испанците.

Венецуела

През 1520 г. е основано първото испанско селище във Венецуела и в Южна Америка като цяло - Кумана. В периода 1528-1546 г. на територията на Венецуела е създадена германската колония Клайн-Венедиг, като обезпечение за дълговете на испанския крал Карл I към банковата къща Велзер от Аугсбург.

Куба

Генерал-капитанството Куба е административна единица в рамките на Испанската империя, създадена през 1607 г. като част от мерките на Хабсбургска Испания, които включват и създаването на генерал-капитанства в Пуерто Рико (1580 г.), Гватемала (1609 г.) и Юкатан (1617 г.), за да се подобри защитата на Карибския регион срещу чуждестранни сили.

Пуерто Рико

Колонизацията на острова от испанците започва през 1508 г., когато Хуан Понсе де Леон пристига от Санто Доминго (Хаити) с отряд конкистадори, които основават град Капара, и става първият губернатор на острова. Капара, административният център на острова, е преместен през 1521 г. на ново, по-удобно място - малък остров край брега, получавайки ново име - Пуерто Рико („богато пристанище“, в превод от испански).

В Азия

Филипините

Генерал-капитанството на Филипините (на испански: Capitanía General de las Filipinas) е административна единица на Испанската империя, съществувала от 1574 до 1898 г.

В Океания

Испанските Източни Индии (на испански: Indias Orientales Españolas) е термин, използван за обозначаване на испанските колонии в Азиатско-тихоокеанския регион. Територията Гуам е остров в западната част на Тихия океан, обявен за колония на Испания през 1565 г. От 1600 г. островът е използван за почивка от испанските галеони, плаващи от Мексико за Европа през Филипините.

В Африка

Канарите

Канарските острови (на испански: Las Islas Canarias) са архипелаг от седем вулканични острова в Атлантическия океан, близо до северозападния бряг на Африка (Мароко и Западна Сахара). През декември 1495 г. испанците завладяват архипелага напълно.

Мароко

Испанско Мароко е регион в Северно Мароко, който е бил в колониална зависимост от Испания от 1912 до 1956 г. Общата му площ е 20 948 км², от които само 14% е подходяща за земеделие; останалите 86% са планини и полупустини. Столица на владението е град Тетуан.