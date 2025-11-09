Какъв международен празник е на 10 ноември 2025 година?

На 10 ноември светът отбелязва няколко международни празника. Това са Световен ден на науката за мир и развитие, Международен ден на счетоводството, Световен ден на имунизацията, Световен ден за борба с невроендокринния рак, Световен ден на кератоконуса и Световният молитвен ден за сираци и уязвими деца

Международен празник на 10 ноември

10 ноември е и Световен ден на науката за мир и развитие. Това ежегодно международно честване, инициирано от ЮНЕСКО, се отбелязва на 10 ноември. Целта му е да подчертае ключовата роля на науката за човешкия прогрес, мира, устойчивото развитие и подобряването на качеството на живот.

10 ноември е и Международен ден на счетоводството. Този професионален празник е посветен на професионалистите, които осигуряват финансова прозрачност, стабилност и ред във всяка организация - от малки фирми до държавни институции. Датата е избрана с причина. Именно на този ден през 1494 г. е публикуван основополагащият труд на италианския математик и монах Лука Пачоли „Трактат за счетоводството и документирането“.

10 ноември отбелязва Световния ден на имунизацията. Този международен ден има за цел да напомни на хората за жизненоважната роля на ваксинациите за предпазване на човечеството от опасни инфекции. Ваксинацията е една от най-ефективните превантивни мерки, предотвратяващи заболяванията, преди да се появят.

10 ноември е и Световен ден за борба с невроендокринния рак. Това международно честване има за цел да повиши осведомеността за невроендокринните тумори (НЕТ) – редки, често асимптоматични ракови заболявания, които са трудни за диагностициране в ранните си стадии.

10 ноември е и Световен ден на кератоконуса. Този международен ден има за цел да повиши осведомеността за кератоконуса, прогресивно заболяване на роговицата, което може значително да повлияе на зрението и качеството на живот.

10 ноември е Световният молитвен ден за сираци и уязвими деца. Той се отбелязва във втория понеделник на ноември. Това е международна инициатива, целяща да привлече вниманието към живота и нуждите на деца, загубили родителите си или останали без семейни грижи.

