Войната в Украйна:

Какъв международен празник е на 10 ноември 2025 година?

09 ноември 2025, 12:27 часа 0 коментара
Какъв международен празник е на 10 ноември 2025 година?

На 10 ноември светът отбелязва няколко международни празника. Това са Световен ден на науката за мир и развитие, Международен ден на счетоводството, Световен ден на имунизацията, Световен ден за борба с невроендокринния рак, Световен ден на кератоконуса и Световният молитвен ден за сираци и уязвими деца 

Международен празник на 10 ноември

10 ноември е и Световен ден на науката за мир и развитие. Това ежегодно международно честване, инициирано от ЮНЕСКО, се отбелязва на 10 ноември. Целта му е да подчертае ключовата роля на науката за човешкия прогрес, мира, устойчивото развитие и подобряването на качеството на живот.

Голям църковен празник иде утре, 8 ноември, спазват се редица традиции и обичаи

10 ноември е и Международен ден на счетоводството. Този професионален празник е посветен на професионалистите, които осигуряват финансова прозрачност, стабилност и ред във всяка организация - от малки фирми до държавни институции. Датата е избрана с причина. Именно на този ден през 1494 г. е публикуван основополагащият труд на италианския математик и монах Лука Пачоли „Трактат за счетоводството и документирането“.

За още любопитни и полезни статии - очакваме ви във Viber канала ни! Последвайте ни тук!

10 ноември отбелязва Световния ден на имунизацията. Този международен ден има за цел да напомни на хората за жизненоважната роля на ваксинациите за предпазване на човечеството от опасни инфекции. Ваксинацията е една от най-ефективните превантивни мерки, предотвратяващи заболяванията, преди да се появят.

7 ноември: Утре е църковен празник, на който ТРЯБВА да се спазват 5 специални забрани

10 ноември е и Световен ден за борба с невроендокринния рак. Това международно честване има за цел да повиши осведомеността за невроендокринните тумори (НЕТ) – редки, често асимптоматични ракови заболявания, които са трудни за диагностициране в ранните си стадии.

10 ноември е и Световен ден на кератоконуса. Този международен ден има за цел да повиши осведомеността за кератоконуса, прогресивно заболяване на роговицата, което може значително да повлияе на зрението и качеството на живот.

10 ноември е Световният молитвен ден за сираци и уязвими деца. Той се отбелязва във втория понеделник на ноември. Това е международна инициатива, целяща да привлече вниманието към живота и нуждите на деца, загубили родителите си или останали без семейни грижи.

Какъв църковен празник е на 10 ноември и какво трябва да знаете за него

 

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Таня Станоева
Таня Станоева Отговорен редактор
международен празник
Още от Любопитно
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес