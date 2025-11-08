Коледни пости 2025: Традиции, обичаи и забрани, които всеки постещ трябва да знае

Всяка година Коледните пости (Рождественският пост) започва на 15 ноември и завършва на 24 декември в навечерието на величествения празник Рождество Христово. Този период продължава четиридесет дни, поради което в църковната традиция има друго име – Малък пост, за да се различава от Великия пост, който предшества Великден.

Друго разпространено наименование е Филиповски пост. Това се дължи на факта, че последният ден преди Великия пост е празникът на апостол Филип. От следващия ден нататък се очаква въздържание, молитва и пречистване, както духовно, така и физическо преди настъпването на Рождество Христово.

История на установяването на поста

Първите споменавания на Рождественския пост датират от IV век. Първоначално той е продължавал само седмица, но по-късно е бил удължен до четиридесет дни. Това се обяснява с факта, че значението на Коледа в християнския календар е равностойно на Великден и се е очаквало подготовката за него да бъде също толкова строга и продължителна.

Правила за хранене по време на Рождественския пост

Рождественският пост не се смята за един от най-строгите, но налага определени ограничения. Месо, яйца, млечни продукти и всички млечни продукти са забранени. Диетата трябва да се основава на овесени ядки, зеленчуци, бобови растения, ядки, гъби и сушени плодове.

Трябва да се спазват и основни хранителни насоки според деня от седмицата:

Понеделник, сряда и петък - пълно въздържание от алкохол, животински продукти и ястия, съдържащи олио; препоръчително е да се спазва диета със сурова храна.

Вторник и четвъртък - разрешени са топли ястия и храна с растително масло.

В събота и неделя , както и на някои празници (например 21 ноември - Въведение на Пресвета Богородица в храма, 6 декември - Никулден) - са разрешени риба и малко вино. От 8 декември постът се засилва: рибата е разрешена само през почивните дни.

Последната седмица е най-строга: в понеделник, сряда и петък не можете дори да консумирате храна с олио, захар или сол.

На 24 декември, в навечерието на Коледа, вярващите се въздържат от храна, докато първата звезда не се появи на небето, след което сядат на празничната трапеза.

Кой не трябва да пости?

Спазването на строг пост може да повлияе неблагоприятно на здравето на определени групи хора. Това се отнася за деца под 7 години, бременни и кърмещи жени, хора, възстановяващи се от сериозни заболявания, и такива с хронични здравословни проблеми. Също така се отбелязва, че строгите ограничения трябва да се избягват след инфекция поради възможна слабост и изтощение.

Поличби, обичаи и забрани, свързани с Рождественския пост

Има много популярни вярвания, свързани с поста. Почистването на дома е разрешено само сутрин – хората са вярвали, че в противен случай биха могли да привлекат зли духове. Ако почистването се е извършвало вечер, в къщата е трябвало да гори свещ или огън.

Кавгите по време на Великия пост също са строго забранени - те се приемат за знак за бедствие за предстоящата година. Риболовът и ловът по това време също носят лош късмет. Загубата на нещо по време на Великия пост се е смятала за лош късмет, но намирането на нещо неочаквано се е смятало за добра поличба.

