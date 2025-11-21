Кога да украсим коледната елха, за да привлечем пари и любов през 2026 г.? Това са силни дати през ноември и декември 2025 г.

Любовната магия на декември се проявява особено ярко:

Според фън шуй, за да привлечете пари и любов през 2026 г., трябва да украсите коледната елха на една от силните дати през ноември и декември 2025 г.

В очакване на новогодишните празници въздухът е изпълнен с особена магия . Не остава много време до най-щурата нощ и е възможно и необходимо да се създаде вълшебно настроение

Ако вече се чудите кога е най-подходящото време да поставите и украсите коледната елха, експертите по фън шуй имат професионални съвети за вас. Използвайте календара с магически дати, защото денят, в който изберете да украсите елхата, ще определи дали ще се радвате на щастие, любов и, разбира се, финансово благополучие през 2026 г.

Това са датите, когато трябва да украсите коледната елха през 2025 г., за да привлечете всички най-важни неща в дома си през 2026 г.

На коя дата трябва да украсите коледната елха през ноември 2025 г.?

Ноември може да изглежда като доста ранно време за започване на подготовката за празниците. Въпреки това, в датите на този месец се крият мощни енергийни портали .

Порталът за плащане в брой отваря в следните дни през ноември 2025 г.:

периодът от 22 до 24 ноември формира енергиен коридор на просперитет за следващата година (нови възможности за кариера)

краят на месеца - 26, 28 и 29 ноември - полага основите за финансов успех, за неочаквано увеличение на печалбите.

Дати през ноември, които привличат романтика и хармония в личния ви живот:

21 и 25 ноември дават възможност за нови срещи през 2026 г.

27 и 30 ноември за укрепване на съществуващия съюз (ако сте женени или във връзка).

На коя дата трябва да украсите коледната елха през декември 2025 г.?

Месец декември, който се смята за ключов за започване на подготовката за празниците, наистина предлага много подходящи дати за инсталиране на горска красавица в дома ви. Всяка седмица има уникална аура, която може да усили намеренията ви.

Енергията на изобилието е особено силна през първата половина на месеца:

3 и 5 декември са дни на бърз финансов растеж

7 и 9 декември са периодът за сключване на печеливши договори

12 и 14 декември е времето да инвестираме в бъдещето.

Любовната магия на декември се проявява особено ярко:

2 декември е денят на изповедта и откровението

6 и 8 декември е период на възстановяване на хармонията

11 и 15 декември са времето да сбъднете романтични желания.

от 20 до 25 декември - идеално време е да привлечете както любов, така и богатство - но ако украсите естествена коледна елха .