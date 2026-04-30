Кой град в Европа е известен с часовник, който не показва времето по обичайния начин

Представяли ли сте си часовник, който не показва времето по начина, по който сме свикнали да го виждаме? В Европа има град, където точно такъв необичаен часовник привлича вниманието на посетителите. Той не следва стандартните цифри и стрелки, а разказва времето по свой начин. Къде се намира и как работи?

Кой европейски град има площад, който се превръща в огледало след дъжд

В кой европейски град се намира този необичаен часовник

Градът е Берлин, а часовникът се нарича Берлински часовник или Mengenlehreuhr. Той се намира до Europa-Center на Budapester Straße и е една от онези градски забележителности, които не изглеждат като класическа атракция, но веднага будят любопитство.

Кой европейски град крие най-старата действаща аптека на континента

На пръв поглед прилича повече на светеща инсталация, отколкото на часовник – няма циферблат, няма стрелки и няма цифров дисплей. Вместо това времето се показва чрез редове от цветни светлини, които трябва да се „прочетат“. Часовникът е поставен за първи път през 1975 г. и често се описва като първия обществен часовник в света, който показва времето чрез осветени цветни полета.

Какво го прави различен от стандартните часовници

Обикновеният часовник ви дава отговора веднага – поглеждате стрелките или цифрите и знаете колко е часът. Берлинският часовник прави обратното: кара ви да помислите. Той използва 24 светлинни полета, подредени на няколко реда, като всяка група има определена стойност. Част от светлините показват часовете, други – минутите, а най-горната лампа отбелязва секундите, като премигва. Затова този часовник е известен и като „часовник на теорията на множествата“, защото времето се получава чрез събиране на стойностите на светналите полета. Точно тази идея го прави толкова различен: той не просто показва времето, а го превръща в малка задача.

Кой е градът с най-много мостове - повече от 2500

Как точно показва времето

Часовникът се чете отгоре надолу. Най-горната кръгла светлина премигва през секунда и показва, че часовникът работи. Следващите два реда са за часовете. Първият от тях има четири червени полета, като всяко означава по 5 часа. Вторият ред също има четири червени полета, но всяко означава по 1 час.

Ако например на първия ред светят две полета, това са 10 часа; ако на втория светят три, добавяте още 3 и получавате 13 часа. Минутите се смятат по подобен начин. Дългият ред с 11 полета показва блокове по 5 минути, а най-долният ред добавя отделните минути от 1 до 4. Така времето не се вижда мигновено, но след като разберете логиката, започва да изглежда изненадващо подредено.

С къщи, ама без улици - ето къде се намира този уникален град

Историята зад създаването му

Берлинският часовник е създаден от германския изобретател Дитер Бинингер по поръчка на Сената на Берлин. Първоначално е поставен на Kurfürstendamm, близо до Uhlandstraße, в тогавашен Западен Берлин. По-късно е преместен до , където може да бъде видян и днес. Интересното е, че той се появява във време, когато дигиталните часовници все още не са толкова масови, а идеята да се показва часът чрез светлинен код е изглеждала доста футуристично. Затова часовникът носи духа на 70-те години – малко технически, малко експериментален и много берлински. Той не е красив по класически начин, но е запомнящ се, защото съчетава градски дизайн, математика и игра с възприятието.

Как да разберете часа, когато го видите

Най-лесно е да запомните правилото: горните два реда са за часовете, долните два – за минутите. При часовете първо броите светналите полета по 5, после добавяте единиците от следващия ред. При минутите правите същото – броите светналите полета по 5 в дългия ред и добавяте отделните минути от най-долния.

Само от 1 буква - ето кой е градът с най-малкото име

Червените полета в реда с минутите помагат да се ориентирате по-бързо, защото отбелязват 15, 30 и 45 минути. Ако например видите две светлини в реда за 5-часови блокове, една светлина в реда за единични часове, шест светлини в реда за 5-минутови блокове и две светлини най-долу, часът е 11:32. Първото прочитане може да ви забави, но точно това е чарът на този часовник – той не просто ви казва времето, а ви кара да го разгадаете.

Кой е градът с най-стръмните улици

Този часовник не е просто любопитна забележителност, а различен начин да погледнете на нещо напълно обикновено. След като веднъж разберете логиката му, той вече не изглежда сложен – напротив, започва да има смисъл. И точно това го прави интересен за всеки, който се спре пред него.