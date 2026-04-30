Никого не казвайте тези 6 неща

Този свят, макар и основан на истината, все пак изисква баланс и затова мъдрите хора ни предупреждават, че има някои неща, които е най-добре да запазим за себе си.

Първото нещо, което трябва да пазите в тайна, казват мъдреците, са дългосрочните ви планове.

Опитайте се да мълчите, докато планът ви не бъде осъществен.

Нашите идеи са не само несъвършени, но имат и много слаби места, които лесно могат да бъдат ударени и унищожени.

Второ, не говорете за благотворителността си – тя е рядкост на този свят и затова трябва да се пази като зеницата на окото си.

Не се хвалете за добри дела.

Гордостта веднага ще разпознае това и ще отнеме цялата доброта, дадена за благотворителни цели.

Третото нещо, за което не бива да се говори, както препоръчват мъдреците, е аскетизмът (покаянието) на човек.

Не говорете наоколо за хранителните си ограничения, сексуалните си ограничения и т.н.

Физическият аскетизъм носи полза само ако е съчетан с емоционален компонент.

Четвъртото нещо, за което трябва да мълчите – вашата смелост и героизъм.

В живота някои хора се сблъскват с външни предизвикателства, докато други се сблъскват с вътрешни.

Външните предизвикателства са видими, поради което хората получават награди за тях, но преодоляването на вътрешните предизвикателства остава незабелязано и следователно не се дават награди.

Петото нещо, което не бива да обсъждате пред други хора, е да говорите за семейните си проблеми.

И за личния ми живот като цяло.

Не забравяйте, че колкото по-малко говорите за проблемите в семейството си, толкова по-силно и стабилно ще бъде то.

Спорът е освобождаване от негативна енергия, натрупана в процеса на общуване.

И шесто, това, което не си струва да се споменава, са неприятните думи и клюките, които чувате през целия ден.

Можете да си изцапате обувките на улицата, а също така можете да си изцапате съзнанието и подсъзнанието.

И човек, който се връща у дома и разказва всички глупости, които е чул през деня, не се различава от човек, който е влязъл в къщата и не си е събул обувките.