САЩ мислят да извадят мощно свръхзвуково оръжие срещу Иран

Съединените щати обмислят разполагането на свръхзвукови ракети "Dark Eagle" в Близкия изток. Според Bloomberg, това се прави с цел да даде на американските сили възможността да поразяват установки за изстрелване на балистични ракети дълбоко в Иран.
Иран пък премества своите пускови установки по-далеч от потенциални удари и стандартните ракети вече не могат да ги достигнат.
Свръхзвуковите оръжия решават този проблем - с обхват от около 2700 км, висока скорост и маневреност, която прави прихващането трудно.
Все още не е взето окончателно решение, но ако бъде одобрено, това ще отбележи първото реално разполагане на такива оръжия - и ще изпрати сигнал не само на Иран, но и на Русия и Китай.
Въпреки че прекратяването на огъня между Съединените щати и Иран е в сила от 9 април, подобен ход може да сигнализира за готовността на Вашингтон да удари отново, ако президентът Доналд Тръмп реши да го разреши.
