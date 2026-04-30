Войната в Украйна:

САЩ мислят да извадят мощно свръхзвуково оръжие срещу Иран

30 април 2026, 12:45 часа 803 прочитания 0 коментара
Съединените щати обмислят разполагането на свръхзвукови ракети "Dark Eagle" в Близкия изток. Според Bloomberg, това се прави с цел да даде на американските сили възможността да поразяват установки за изстрелване на балистични ракети дълбоко в Иран.

Иран пък премества своите пускови установки по-далеч от потенциални удари и стандартните ракети вече не могат да ги достигнат. 

Свръхзвуковите оръжия решават този проблем - с обхват от около 2700 км, висока скорост и маневреност, която прави прихващането трудно.

Все още не е взето окончателно решение, но ако бъде одобрено, това ще отбележи първото реално разполагане на такива оръжия - и ще изпрати сигнал не само на Иран, но и на Русия и Китай.

Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

Въпреки че прекратяването на огъня между Съединените щати и Иран е в сила от 9 април, подобен ход може да сигнализира за готовността на Вашингтон да удари отново, ако президентът Доналд Тръмп реши да го разреши.

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Виолета Иванова Отговорен редактор
Още от Америка
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес