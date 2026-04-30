Губим до пет сантиметра височина с възрастта: Кога това е нормално и кога е тревожно?

Борбата с гравитацията започва тихо, но в момента, в който рафт, който е бил лесно достъпен в продължение на години, изведнъж стане недостъпен, тялото изпраща ясен сигнал, че скелетната система се променя.

Загубата на ръст с възрастта не е просто субективно усещане или игра на огледалото, а документиран биологичен процес. Повечето хора започват да губят ръст след 40-годишна възраст и тази тенденция обикновено се ускорява с всяко следващо десетилетие, съобщава клиниката в Кливланд.

Въпреки че минималното свиване на тялото е част от физиологичното стареене, значителните промени могат да бъдат ранен предупредителен знак за сериозни състояния като остеопороза и отслабване на скелетната система.

Защо тялото се свива с възрастта?

Що се отнася до загубата на ръст, е изключително важно да се прави разлика между естественото стареене и патологичните промени, които изискват медицинска помощ.

„Тялото се трансформира естествено с течение на времето, като костите, мускулите и ставите претърпяват кумулативни промени. Някои от тези промени могат да ви накарат да изглеждате „ниски““, казва д-р Аби Абелсън, специалист по ревматология и стави в Американския колеж по ревматология.

Няколко ключови фактора пряко влияят върху това колко височина ще „загубят“ хората и те често се появяват едновременно, усилвайки крайния ефект.

1. Загуба на костна маса

Загубата на костна плътност е пряко свързана със стареенето и може драстично да отслаби скелета. В гръбначния стълб този процес води до постепенно изтъняване на прешлените. Особена опасност представляват така наречените компресионни фрактури – малки пукнатини в костите, които се появяват под натиска на собственото тегло на тялото.

„Когато прешлените губят височина, целият гръбначен стълб става по-къс. Резултатът? Вече не сте толкова високи“, обяснява д-р Абелсън.

Загубата на ръст не трябва да се разглежда като неизбежна част от стареенето.

Значителната загуба на ръст с напредване на възрастта може да бъде основен индикатор за остеопороза, състояние, което драстично увеличава риска от фрактури на тазобедрената става или ставите, което в напреднала възраст често води до дългосрочно обездвижване и усложнения.

2. Компресия на дисковете в гръбначния стълб

Гръбначният стълб е изграден от прешлени, между които са разположени дискове – възглавникоподобни структури, пълни с гелообразно вещество, което действа като амортисьор. С течение на времето тези дискове губят вода и еластичност, ставайки по-тънки и по-плоски.

„Тъй като гръбначният стълб е съставен от голям брой от тези елементи, дори микроскопично намаляване на който и да е отделен диск може да доведе до забележимо намаляване на общата височина“, посочва д-р Абелсън.

3. Мускулна слабост

Въпреки че мускулите не са част от скелета, тяхната роля за поддържане на височината е от решаващо значение. Загубата на мускулна маса (саркопения) променя стойката, карайки човек да изглежда по-нисък, отколкото е в действителност. Например:

– Слабите мускули на гърба и торса могат да доведат до прегърбена стойка.

– Намалената мускулна опора около гръбначния стълб прави свързаното с възрастта изкривяване на гръбначния стълб по-забележимо.

– Мускулната слабост може да наруши равновесието и моделите на движение, което променя изправената стойка.

„При по-възрастните хора загубата на мускулна маса често се случва заедно с компресията на дисковете и остеопорозата, така че комбинираният ефект може да направи загубата на височина още по-забележима“, отбелязва д-р Аби Абелсън.

4. Анатомия на стъпалото и „скрити“ милиметри

Промените не се случват само в горната част на тялото. Сводовете на стъпалата допринасят за общата височина на стоенето, но с възрастта връзките и сухожилията губят тонус.

С надолу по свода, стъпалото се сплесква и се приближава по-близо до земята. Това е една от причините обувките да стават по-тесни с възрастта, но това означава и няколко милиметра по-малка обща височина.

„Въпреки че това е загуба само от няколко милиметра, в комбинация с промени в гръбначния стълб, това допринася за цялостното впечатление за свиващо се тяло“, казва д-р Абелсън.

Граница на нормалното: Колко сантиметра са твърде много?

Въпреки че се очаква известно намаляване на ръста с възрастта, има ясни граници. В медицинската практика типичната загуба на ръст е между 1,27 и 2,54 сантиметра, което се счита за естествена последица от износването на ставите и дисковете. Всичко над тези стойности изисква ревматологична оценка.

„Виждал съм пациенти, които казват, че са загубили 3, 4 или 5 сантиметра височина и са си мислели, че това е естествена последица от стареенето. Но не е така“, предупреждава д-р Абелсън.

Превенцията започва десетилетия преди загубата на първия сантиметър

Такава значителна загуба на височина може да бъде червен флаг за остеопороза, особено ако се появи бързо или е свързана с прегърбена стойка. Проблемът е, че много пациенти с компресионни фрактури на гръбначния стълб не усещат болка, така че загубата на височина остава единственият видим признак, че костите се влошават, преди да се случи фрактурата.

„Ето защо е важно да се обръща внимание на промените във височината, особено ако те изглеждат драстични“, съветва д-р Аби Абелсън, началник на отделението по ревматология в клиниката в Кливланд.

Може ли да се забави загубата на височина?

Въпреки че стареенето е неизбежно и биологичният часовник не може да бъде спрян, начинът на живот диктува колко здрави ще останат костите. А това означава, че скоростта на загуба на ръст може да бъде значително забавена с дисциплинирани навици.

Д-р Абелсън подчертава, че превенцията започва десетилетия преди да бъде загубен първият сантиметър, а следните стъпки са ключови за поддържане на височината:

– Калций като основа: Калцият е структурната основа на костите. Възрастните трябва да се стремят да получават от 1000 до 1200 милиграма калций на ден чрез диета (млечни продукти, листни зеленчуци, бадеми) или добавки.

– Витамин D: Без него калцият не може да се абсорбира. Редовната проверка на нивата на витамин D е от решаващо значение, особено през зимните месеци.

Физическа активност срещу гравитацията: Костите се укрепват под натоварване. Ходенето, бягането, аеробиката или силовите тренировки (вдигане на тежести) „принуждават“ мускулите да работят срещу гравитацията, което директно стимулира костите да останат плътни и здрави.

Елиминиране на рисковите фактори: Тютюнопушенето пряко допринася за костна загуба, докато прекомерната консумация на алкохол отслабва костите и увеличава риска от падания и фрактури.

„Малките промени в началото на живота могат да имат голямо значение по-късно. Ключът е да се предотврати костна загуба и фрактури, като се обърне внимание на факторите, които могат да бъдат контролирани“, подчертава д-р Абелсън, добавяйки:

– Предлагат се и лекарства, които помагат за предотвратяване на фрактури при хора с остеопороза. Но начинът на живот остава ключова част от превенцията във всяка възраст.

Кога трябва да посетите лекар относно загуба на височина?

Всяка загуба на височина, по-голяма от 2,5 сантиметра, изисква проверка на здравето на костите. Скринингът може да помогне за откриване на проблеми, преди да доведат до фрактури, и се препоръчва тест за костна плътност (DEXA сканиране):

– За жени по време на или непосредствено след менопаузата (от средата до края на 40-те години).

– Мъже в средата на 60-те години.

За всеки, който забелязва драстична промяна във височината или стойката, независимо от възрастта.

„Важно е проблемите да се открият рано, затова говорете с Вашия лекар за подходящото време за тест за костна плътност“, съветва д-р Абелсън.

Загубата на ръст не е просто естетически проблем и не трябва да се разглежда като „неизбежна част от стареенето“. Често това е начинът на тялото да сигнализира, че костите са станали порьозни и че е време за спешна реакция, за да се запази функционалността и качеството на живот в напреднала възраст.