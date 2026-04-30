Всичко, което ни следва в живота, е просто следствие от нашите мисли

Промени мислите си и животът ти ще се промени

Преди няколко години д-р Уейн Дайър публикува книга с това заглавие, в която коментира стихове, написани от Лао Дзъ.

След като прочел, изучил и размишлявал върху стиховете от вечната книга Дао Дъ Дзин, д-р Дайър стигнал до заключението, че същността на всички стихове, написани от мъдреца на древен Китай, е именно това заглавие на текста. Промени мислите си и ще промениш живота си. Надявам се на по-добро.

Изключително важно е да се подчертае, че тези думи трябва да достигнат до нас и че това е единственият начин да променим живота си към по-добро. Можете да се стараете повече и да бягате с една миля по-дълго, да ядете по-здравословна храна, да четете повече книги, да се забавлявате повече, всичко напразно. Нашите мисли създават живота ни. Ако нещо не е наред в опита ни да създадем добра драма от живота, нека го променим.

Имате неограничената способност да привличате всичко добро в живота си

В Бхагавад Гита се казва още колко е важно да се контролира умът, от който се носят диви мисли: „За този, който е овладел ума, умът е най-добрият приятел, но за този, който не го е направил, умът ще си остане най-големият враг.“ Това несъмнено е трудна работа. А какво ли не е на този свят? Но само този, който успее в това начинание, достига Дао, Нирвана, Рая или е със самия Бог.

В началото на ХХ век Уилям Уокър Аткинсън въвежда термина „Закон на привличането“, който едва сега, след век, става общоприет като един от фундаменталните закони за това как работи светът.

В общия поток от информация е лесно да забравим кое е важно. Имаме ума като най-висшия инструмент за контролиране на мислите ни и интелигентността, която ограничава ума. Бащата на съвременната западна философия, Рене Декарт, е казал известните думи: Мисля, следователно съществувам. Подчертавайки уникалността на всяко човешко същество чрез мислите, които ни създава

Друга известна поговорка ни казва, че животът се състои от 10% от това, което ни се случва, и 90% от това как реагираме на него. Всяка реакция е следствие от мислите, които сме създали, и е жалко, когато съзнателно разрушаваме собствения си живот.

Всичко, което ни следва в живота, от неуспешни връзки до неуспешни диети, е просто следствие от нашите мисли.

Ние сме затворници на собствените си мисли. Нека ги освободим чрез съзнателни усилия с малко помощ от душата и приятелите си.