Цветя, които нямат нужда от ежедневно поливане

Лятото може да се отрази негативно на много от любимите ви цветя, оставяйки ги увиснали и увехнали. Понякога дори следобедната сянка не е достатъчна. Но някои растения виреят на слънце и в сухо, горещо време, а добрата новина е, че не е нужно да излизате в жегата всеки следобед, за да се грижите за жадните растения.

Докато младите растения често се нуждаят от постоянно влажна почва, докато се установят, зрелите растения могат да оцелеят с много по-малко вода . Саксийните растения ще имат различни нужди от поливане, тъй като изсъхват по-бързо, така че вземете това предвид по време на засаждането. Когато планирате летните си цветни лехи, помислете за тези слънцелюбиви цветя, които не е нужно да поливате през цялото време. И стойте на сянка с леденостудена напитка, докато им се наслаждавате.

Ехинацея

Ехинацеите не само обичат слънчеви места, но и се справят доста добре с малко вода. Твърде много вода може да причини гниене на корените. Тези многогодишни растения изискват поливане само по време на тежки или продължителни суши. Тъй като растат в почти всяка почва, от песъчлива до глинеста, ехинацеите, подобни на маргаритки, са добър избор за дълги, горещи лета. Опрашителите ги обичат и те ще бъдат ярко място по време на сухо време.

Лавандула

Този средиземноморски вид не е новак, когато става въпрос за сухо, горещо време. Лавандулата вирее на пълно слънце и в суха почва и може да расте в глинеста, песъчлива или плитка камениста почва. Ароматните ѝ листа могат да се използват за готвене и печене или да се сушат, за да ароматизират попури и вода за вана. Нежните лилави цветове са богат източник на нектар за медоносни пчели, земни пчели и пеперуди. Засадете я далеч от вътрешни дворове, за да избегнете привличането на пчели към силно използваните зони.

Лантана

Поливайте растенията лантана на всеки един или два дни през първите няколко седмици след засаждането, докато развият силна коренова система, след което спрете поливането. Тези многогодишни храсти предпочитат да изсъхват и се нуждаят само от рядко, но обилно поливане. Уверете се, че почвата се оттича добре, за да предотвратите подгизнаване на корените, и избягвайте тежка глинеста почва, която остава влажна. Лантаните могат да се адаптират към камениста и песъчлива почва. Осигурете им пълно слънце през целия ден. Малко сянка може да намали количеството на цъфтежите и да увеличи риска от брашнеста мана.

Декоративна тученица

Известен още като мъхова роза, този сукулент вирее с минимално количество вода, така че можете почти да го засадите и да забравите за него. Поливайте декоративната тученица, когато почвата е изсъхнала или листата изглеждат сбръчкани. Спускащите се лъжичести листа са осеяни с яркочервени, оранжеви, розови, бели или жълти цветове, които се отварят през деня и се затварят през нощта. Опрашителите ще я посещават, но елените са склонни да стоят далеч от тях.