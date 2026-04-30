Официално: Локомотив София обяви кой заема мястото на Станислав Генчев

След като на 27 април Локомотив София завърши с равенство 1:1 домакинството си на Септември София от плейофите в Първа лига, тогавашният старши треньор на “железничарите“ Станислав Генчев обяви, че напуска клуба. Днес, на 30 април, от клуба обявиха и кой ще заеме мястото на бившия треньор на Левски, за да довърши сезона. Това ще бъде главният мениджър на детско-юношеските школи на Локомотив Александър Георгиев.

Ето какво написаха от Локомотив София: “Александър Георгиев застава начело на “Локомотив” до края на сезона! Главният мениджър на ДЮШ Александър Георгиев ще води първия отбор в последните шест мача от настоящото първенство. В щаба му влизат Костадин Велков като помощник-треньор, Владимир Манолков – треньор на вратарите, Васил Цветков – кондиционен треньор и Емил Енчев – анализатор. Ръководството на “Локомотив” им пожелава успех!“ Освен Станислав Генчев, след равенството със Септември, от Локомотив София си тръгна и изпълнителния директор Иво Котев.

Още: Кокала: Левски бе клуб на доизживяване, но с идването на Сираков всичко си дойде на мястото!

Локомотив София е 3-ти във втората осмица

След края на редовния сезон, Локомотив София завърши във втората осмица на Първа лига. Това означаваше, че в плейофите “железничарите“ могат да се борят само за едно нещо – да не изпаднат. След изиграването на 31 кръга, те се намират на 3-то място в своята група и са с 11 точки пред 4-тия Септември и 5-тия Спартак Варна. Тази преднина прави изпадането на Локомотив почти невъзможно и в оставащите 6 срещи “железичарите“ ще играят главно за честта си.

Още: „Клубовете трябва да разберат, че е нужно да дават път на млади български футболисти – няма смисъл да играят с 11 чужденци“