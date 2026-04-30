Сметката на САЩ за войната в Иран набъбна двойно

Пентагонът може да е подценил цената на войната с Иран, съобщава CNN. Официално САЩ са похарчили около 25 млрд. долара. Но според медията това не е пълната сума - реалните разходи могат да достигнат 40-50 млрд. долара. Съобщената цифра не включва разходите за възстановяване на американски военни бази. Изчисленията също така изключват щетите от иранските удари.

В първите дни на войната атаките са засегнали поне девет американски обекта в региона - от Бахрейн до Катар. Системите за противовъздушна отбрана са повредени и е унищожена скъпа военна техника, включително разузнавателен самолет.

Разликата в оценките е разбираема - възстановяването на бази и подмяната на оборудване струва милиарди. Тези разходи в крайна сметка биха могли да се превърнат в най-тежкото бреме.

Пред Комисията по въоръжените сили на Камарата на представителите служител от Пентагона заяви, че „по-голямата част“ от 25 млрд. долара са били изразходвани за боеприпаси, а министърът на отбраната Пит Хегсет отказа да каже дали тази цифра включва ремонт на щети по американските бази.

Демократът Ро Кана беше скептичен към оценката от 25 млрд. долара, наричайки я "напълно невярна" по време на изслушването в Конгреса.