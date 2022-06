Колко е най-ниската измерена температура в света?

В разгара сме на лятото, когато се чудим как да се скрием на сянка, за да избягаме горещите слънчеви лъчи. Искаме да ни е хладно, но колко студ можем да издържим? На някои места по света хората не знаят какво е да бягаш от слънцето, защото там температурите почти никога на достигат 0 градуса.



Знаете ли колко е най-ниската температура измерена в света?



Най-ниската измерена температура на земята е -89,2 ºC от метеорологична станция “Восток” в Антарктида на 21 юли 1983 г. Предишният рекорд от -88,3 °С от 24 август 1969 г. е регистриран от същата станция.

Станция “Восток” - минус 89,2 ºC

Станция “Восток” е руска изследователска станция в Антарктида, която се намира в границите на Австралийската антарктическа територия. Разположена е на около 1300 км от Южния полюс, центъра на източната част на Антарктическия леден щит. Надморската височина на “Восток” е 3488 м. Това е една от най-изолираните научни станции на Антарктида.

Станцията е основана през 1957 г от втората съветска антарктическа експедиция и работи целогодишно в продължение на 37 години. Временно е затворена от февруари до ноември 1994 г.

През 1996 г. руски и британски учени от станцията откриват езерото Восток, най-голямото подледниково езеро в света. Намира се на около 4000 м под повърхността на ледената покривка и е с площ от 14 000 кв.км.

Днес станцията се използва от руски, американски и френски учени.



Средната температура през зимата на “Восток” е около -65 °C, а средната температура през лятото е около -42 °C. Годишните валежи са около 22 мм, което прави станцията едно от най-сухите места на земята.

В търсене на още по-ниска температура

Рекордът на “Восток” е измерен откакто съществува официално регистриране от 1912 г. Много е вероятно някъде на земята температурите да са били още по-ниски, но не е съществувало необходимото оборудване да бъдат измерени.

Доум Фуджи - минус 93.2°C

През август 2010 г. учените регистрират чрез сателитни данни още по-ниска температура -93.2°C в Доум Фуджи, Антарктида. Учените публикуват откритието в Geophysical Research Letters, като подчертават, че “вероятно това е най-студеното място на планетата”. Тъй като в този район не е възможно да се разположи метеорологична станция, изследователите проверяват сателитни данни в периода 2003-2016 г., за да установят температурата в района. Анализ от 2013 г. доказва, че най-ниската температура на земята е -93.2°C.

Доум (купол) Фуджи е разположен в Антарктида, на надморска височина 3700 м. През 1963-1964 г. северната част на купола е прекосена от съветска експедиция. Днес е дом на японски изследователи.

Благодарение на местоположението си на Антарктическото плато и високата надморска височина, купол Фуджи е едно от най-студените места на Земята. Температурите рядко стигат -30 ° C през лятото и редовно падат до под -80 ° C през зимата. Средната годишна температура на въздуха е -54.3 ° C. Районът е толкова студен, че валежите попадат на повърхността като ледени кристали.

И все пак на Восток или Доум Фуджи е измерена най-ниската температура?



Макар най-ниската температура да е регистрирана на Доум Фуджи, официално за най-ниска температура се приема тази от 1983 г. на Восток. Причината е, че температурата от Доум Фуджи и измерена чрез сателитни данни, а не чрез термометър, както е случаят с Восток.