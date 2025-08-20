Ливърпул се отказва от ас на Реал Мадрид, за да даде шанс на забравената си звезда

Преди седмици Ливърпул обяви раздялата с Луис Диас и веднага започна търсенето на негов заместник. По тази причина мърсисайдци започнаха да проявяват интерес към една от най-големите звезди на Реал Мадрид. Става въпрос за Родриго Гоеш, за когото сериозно се говореше, че може да напусне испанската столица това лято. Преди дни дори се съобщи, че мадридчани са се свързали с представители на футболиста и вече са договорени личните условия.

Ливърпул няма да привлече Родриго

Сега обаче става ясно, че Ливърпул е охладил интереса си към бразилската звезда. Обратът в намеренията на мърсисайдци се дължи на факта, че отборът на Арне Слот ще разчита на Федерико Киеза. Италианецът, който изигра едва 33 минути във Висшата лига миналия сезон, беше сочен за "сигурен напускащ" това лято. Но след като влезе от пейката, за да отбележи гол при победата на "червените" с 4:2 над Борнемут в петък, "The Mirror" твърди, че Киеза ще остане на "Анфийлд".

Киеза имаше много разочароващ първи сезон в Ливърпул, а контузиите и липсата на игрово време не помогнаха. 27-годишният играч записа едва 14 участия във всички турнири, отбелязвайки две попадения. Но превъзходният му гол срещу "черешите" означава, че той е "спечелил съотборниците си и доверието на Арне Слот". Италианецът ще се надява на повече действие през тази кампания, след като официално е взел решение да остане на "Анфийлд".