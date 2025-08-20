Новото попълнение на Левски пристига контузен

Вече стана ясно, че Левски готви пореден нов трансфер. Футболната федерация на Алжир потвърди слуховете със становище относно освобождаването на полузащитника на МС Алжер Акрам Бурас. Футболистът е освободен дни преди елиминациите в Шампионата на африканските нации. Това ще е шестото ново попълнение за „сините“ това лято след привличането на Рилдо, Радослав Кирилов, Мартин Луков, Мазир Сула и Никола Серафимов.

Новият халф на Левски лекува травма

Причината за изненадващото решение на алжирската федерация предвид важните мачове е контузия. Бурас е получил травма, от която все още не се е възстановил. Поради това футболистът е бил освободен, за да получи възможността да се лекува с „новия си клуб“, който според слуховете ще бъде Левски.

Точните думи бяха следните: „Националният селекционер на местния състав, Меджид Букера, реши този вторник да освободи играча Акрам Бурас, тъй като той все още не е напълно възстановен от контузия. Целта на това решение е халфът да може да продължи периода си на възстановяване и да следи лечението си с новия си клуб.“

Как ще реагират на „Герена"?

Притеснителното е, че Бурас тепърва ще минава през медицински прегледи. Ако щабът на Левски сметне нараняването на футболиста за прекалено сериозно, то трансферът вероятно ще пропадне. Очаква се „сините“ да заплатят 400 хиляди евро за услугите на 23-годишния алжирец.

