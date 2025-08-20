Войната в Украйна:

A1 стартира предварителните поръчки на новия HONOR Magic V5

20 август 2025, 11:04 часа 610 прочитания 0 коментара
A1 стартира предварителните поръчки на новия HONOR Magic V5

A1 дава възможност на своите клиенти да бъдат сред първите притежатели на новия HONOR Magic V5. От 20 август до 23:59 ч. на 4 септември всеки, който поръча предварително устройството, ще го получи заедно със слушалки HONOR Choice Earbuds Clip Purple и 500 лева/255,65 евро отстъпка от цената в брой или на лизинг с план Unlimited.

HONOR Magic V5 впечатлява с елегантен дизайн, вдъхновен от купола на катедралата „Санта Мария дел Фиоре“. Корпусът е изработен от аерокосмически материали, а рейтингът IP58/59 осигурява висока защита от прах и вода. С дебелина едва 9 мм (4,2 мм в разгънато състояние) и тегло от 222 г, моделът поставя нов стандарт за лекота и здравина при сгъваемите смартфони.

Двойният AMOLED дисплей на HONOR Magic V5 предлага 1.07 милиарда цвята, Dolby Vision HDR и плавно опресняване. Външният 6,43-инчов екран и вътрешният гъвкав дисплей с 4320Hz PWM затъмняване предпазват очите, а интелигентните режими намаляват синята светлина и напрежението при продължителна употреба. В допълнение, функция Motion Sickness Relief редуцира симптомите на кинетоза при ползване в движение.

Фотографските възможности на HONOR Magic V5 включват тройна камера с 50 MP основен сензор, 50 MP 122° ултраширокоъгълна камера за панорамни кадри и 64 MP телефото обектив с 3x оптично и до 100x цифрово приближение. Благодарение на AI Motion Sensing Capture устройството улавя перфектния кадър дори при динамични сцени – от спортни събития до детски игри и снимки на домашни любимци.

AI възможностите на Magic V5 включват превод в реално време, вече и на български език, AI Deepfake Detection за защита от измами, интелигентно управление на задачите с троен екран и AI инструменти за писане и редакция с Gemini AI. А подобреният AI Privacy Call 4.0 адаптира силата на звука спрямо околната среда, гарантирайки дискретност на разговорите. Смартфонът разполага и с 5820 mAh батерия, задвижвана от изкуствен интелект, за цял ден работа и забавление, а HONOR SuperCharge технологията позволява бързо кабелно и безжично зареждане.

До 23:59 ч. на 4 септември клиентите на телекома могат да поръчат предварително новия HONOR Magic V5 в черен и златен цвят за 2639,99 лева/1349,81 евро в брой или 90,50 лева/46,27 евро на лизинг за 36 месеца с план Unlimited Ultra от А1.

Антон Иванов
Антон Иванов Отговорен редактор
A1
Още от Технологии
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес