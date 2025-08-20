Неочаквани данни за инфлацията във Великобритания

Инфлацията във Великобритания се е повишила повече от очакваното през юли, тъй като търсенето на ваканционни пътувания през летния сезон е увеличило цените на самолетните билети, а хранителните стоки са продължили да поскъпват, сочат официални данни, цитирани от БТА. Лятната ваканция в училищата е повишила разходите за пътувания миналия месец, което е допринесло за ръста на инфлацията в цялата страна, посочва статистическата служба.

Най-високо ниво от януари 2024 г.

Индексът на потребителските цени е нараснал до 3,8 на сто през юли спрямо 3,6 на сто през юни, съобщи Националната статистическа служба. Повечето икономисти прогнозираха покачване на инфлацията до 3,7 на сто. Това означава, че основният показател остава на най-високото си ниво от януари 2024 г., когато достигна 4 на сто.

Още: Инфлацията в България пак скочи над 5 процента

Главният икономист на Националната статистическа служба Грант Фицнър, заяви, че основният фактор за ръста на инфлацията е значителното увеличение на цените на самолетните билети - най-голямото за месец юли, откакто през 2001 г. събирането на данни за авиопревозите е преминало от тримесечна на месечна основа.

"Това увеличение вероятно се дължи на периода на училищните ваканции тази година", каза той. "Цените на бензина и дизела също са се повишили този месец в сравнение със спада през същия период на миналата година", добави Фицнър.

Той отбеляза, че инфлацията при храните продължава да расте, като най-голямо поскъпване се отчита при продукти като кафето, месото и шоколада.

Още: Инфлацията в Румъния е невиждана от почти две години