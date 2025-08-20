Регулация за атракционите: БСП със законодателна инициатива след инцидента в Несебър

БСП подготвя пакет от законодателни промени в Закона за автомобилните превози (ЗАП), чиято цел е да не се допуска следващ фатален инцидент с атракцион. Това става ясно от "Фейсбук" пост на заместник-председателя на парламентарната група на "БСП - Обединена левица" и председател на Комисията по транспорт в 51-ото Народно събрание Кирил Добрев след фаталния инцидент в Несебър, при който дете загина, падайки от парашут.

Липсата на регулация: Ситуацията на Българското Черноморие

"През активните туристически сезони Българското Черноморие и планинските курорти се изпълват с най-различни атракциони – водни пързалки, парашути, надуваеми съоръжения, туристически влакчета и други. Многообразни, но с едно общо – липсата на ясен регламент и ефективен контрол. Това създава сериозен риск за здравето и живота на хората, които им се доверяват – най-често семейства с деца", се посочва още в поста на Кирил Добрев.

Според него дори в момента туристическите влакчета се движат почти без регулация, тъй като много малка част от тях са преминали годишен технически преглед. ОЩЕ: "Не сме узрели като общество": БСП предлага пълна забрана на тротинетките (ВИДЕО)

Предложението на БСП

От БСП искат общински регистър на атракционните превози – вписване само при изпълнени условия, движение само по маршрути, одобрени от кмета на съответната община.

Социалистите предлагат още легална дефиниция на „превоз с атракционна цел“ като обществен превоз, строги технически изисквания и задължителни застраховки, водачи с правоспособност – категории D1, D1E, D или DE.

Освен това настояват за правомощия на ИА „Автомобилна администрация“ да спира и проверява превозните средства, както и да има санкции за допуснати нарушения и отговорност за длъжностните лица.

Снимка: БГНЕС

Не е реакция на инцидента в Несебър

Според Добрев трагичният инцидент в Несебър е болезнено напомняне, че безопасността никога не бива да бъде компромис.

"Това е превантивна мярка, а не реакция след поредната човешка трагедия. Целта ни е ясна – ред, контрол и сигурност за всички, които ползват атракционни превози.

Не можем да върнем изгубения живот, но можем и сме длъжни да направим всичко възможно това никога повече да не се случва", коментира още той, като се надява, че законодателанта им инициатива ще бъде подкрепена от народни представители от други формации. ОЩЕ: Коланите се скъсаха за части от секундата: Говори майката на детето за трагедията от Несебър