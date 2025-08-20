Лудогорец набеляза нов халф, „орлите“ трябва да извадят сериозна сума за него

Шампионът на България Лудогорец набеляза пореден нов футболист, който евентуално да привлече до края на летния трансферен прозорец. Става въпрос за 23-годишния ганайски дефанзивен полузащитник Муса Мохамед. Това съобщи спортният журналист Руди Галети в една от социалните мрежи. Младият халф е собственост на втородивизионния турски Бодрум, където дели една съблекалня с родното крило Здравко Димитров.
Муса Мохамед е футболист на Бодрум
Муса Мохамед е част от Бодрум от лятото на 2022-ра, когато пристигна в тима от друг турски клуб – Анкараспор. До момента той е записал общо 95 мача за Бодрум, в които е реализирал две попадения, а също така е направил и шест асистенции. Освен като дефанзивен халф, ганаецът може да играе и като централен защитник. Полузащитникът има договор с турския клуб до лятото на 2028 година.
🚨🔥 Musah Mohammed’s future is still to be decided.— Rudy Galetti (@RudyGaletti) August 19, 2025
Clubs including Standard Liege, Wisla Plock, and Ludogorets have shown interest recently.
Kasimpasa offered €1,8m in July, rejected by Bodrum.
One to watch in the final weeks of the summer transfer window. pic.twitter.com/QXi2oyHpqG
Бодрум вече отхвърли оферта на стойност 1,8 милиона евро за Мохамед
Привличането на Муса Мохамед в редиците на Лудогорец обаче няма да бъде никак лесно. Причината е, че интерес към него има от страна на Стандарт Лиеж и Висла Плоцк. Разградчани също така ще трябва да извадят доста сериозна сума, за да го вземат. През юли Касъмпаша изпрати оферта на стойност 1,8 милиона евро за правата на ганаеца, но ръководството на Бодрум веднага я отхвърли, тъй като иска да получи повече пари за един от най-добрите си футболисти.
