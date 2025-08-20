Войната в Украйна:

Барселона влиза в битка с Челси за основен защитник на Интер

20 август 2025, 11:30 часа 323 прочитания 0 коментара
Барселона се интересува от привличането на защитника на Интер Алесандро Бастони, съобщава Fichajes.

Според източника, каталунците възнамеряват да финализират сделката за 26-годишния италианец през летния трансферен прозорец на 2026 г. През лятото на 2025 г. Интер отказа да продаде играча на Челси за 50 милиона евро.

През сезон 2024/25 Бастони отбеляза 2 гола и направи 6 асистенции в 57 мача във всички турнири. Договорът му е до 30 юни 2028 г.

Бойко Димитров
Бойко Димитров Отговорен редактор
