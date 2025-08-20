Барселона влиза в битка с Челси за основен защитник на Интер

Барселона се интересува от привличането на защитника на Интер Алесандро Бастони, съобщава Fichajes.
Според източника, каталунците възнамеряват да финализират сделката за 26-годишния италианец през летния трансферен прозорец на 2026 г. През лятото на 2025 г. Интер отказа да продаде играча на Челси за 50 милиона евро.
🚨 Chelsea have held talks about the potential of signing Inter defender Alessandro Bastoni.— Transfer News Live (@DeadlineDayLive) August 19, 2025
The Blues would be willing to pay €50M but Inter are demanding much more.
(Source: Chelsea News) pic.twitter.com/FQXV0eDtDl
През сезон 2024/25 Бастони отбеляза 2 гола и направи 6 асистенции в 57 мача във всички турнири. Договорът му е до 30 юни 2028 г.
