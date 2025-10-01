Колко калории всъщност изгаряте, докато просто се разхождате?

Ходенето в момента се слави като чудесен начин да останете активни, без да натоварвате излишно ставите си. Всъщност експертите казват, че изгорените калории при ходене са едни от най-устойчивите и ефикасни стъпки – буквално и преносно – направени към постигане на фитнес цели и отслабване. Освен това е многофункционално: можете да се разхождате из квартала си, до определена дестинация или на бягаща пътека у дома, докато гледате телевизия.

Колко калории изгаря ходенето?

Има редица фактори, които влияят върху това колко калории изгаряте, докато ходите. Ето разбивка:

Вашето тегло

Тялото ви трябва да работи по-усилено, за да се движи, ако е по-тежко. „Колкото повече тежите, толкова повече калории изгаряте“, казват специалистите. Средно човек с тегло 70 кг ще изгори около 100 калории на 1.6 километра с умерено темпо (4 километра в час), а човек с тегло 59 кг изгаря средно около 85 калории на 1.6 километра със същото темпо.

Вашият метаболизъм

Някои хора се раждат с по-бърз метаболизъм – с други думи, те изгарят калории по-бързо. Мъжете също са склонни да имат по-бърз метаболизъм, отчасти поради размера и мускулната си маса. Скоростта ни на изгаряне на калории може също да намалее с възрастта, тъй като ставаме по-малко активни и губим мускулна маса.

Вашето темпо

Като цяло, колкото по-бързо ходите, толкова повече калории ще изгаряте. Ако изразходвате повече енергия, ще изгаряте повече калории“, казва Джесика Кординг, диетолог. Ако искате да ускорите, можете да изгорите малко повече калории.

Броят на стъпките ви

Броенето на стъпките може да има различно въздействие върху всеки. „Виждала съм, че е наистина мотивиращо за хората да видят колко крачки изминават – това ги подтиква да правят добри избори и да бъдат последователни в здравословните си навици в други области на тяхното благополучие“, казват специалистите. Но някои хора могат да се окажат твърде фиксирани върху броя на стъпките си и в резултат на това просто да се стресират. „Като цяло обаче, най-вече го виждам като добър мотиватор“, казва Кординг.

Колко записвате общо

Ако просто нямате време или умствена енергия да правите дълги разходки, това е напълно нормално. „Не е нужно само да правите дълги разходки, за да бъде това ефективно за вашето психическо и физическо здраве“, казва Кординг. „По-кратките разходки през деня могат да бъдат също толкова ефективни.“

Можете също така да експериментирате с допълнително оборудване или терен, за да увеличите количеството калории, които изгаряте по време на разходката си.

Въпреки че ходенето определено изгаря калории, което може да помогне за отслабването, има редица генетични, демографски, диетични и лайфстайл фактори, които допринасят за общата загуба на тегло.

Колко калории изгаряте с 30-минутна разходка?

Тъй като всеки е различен, няма точен брой. Според Гейл Баранда Ривас, личен треньор, всичко зависи от човека, темпото му и дори къде ходи. Някой с повече мускулна маса ще изгори повече калории от някой с по-малко, казва тя.

Колко бързо ходите също допринася за изгарянето на калории. „Ходенето с по-бързо темпо, което ускорява сърдечната ви честота и започва да ви кара да се потите, определено ще изгори повече, отколкото ако ходите с по-бавно темпо“, добавя тя. Теренът също играе роля, тъй като можете да изразходвате повече енергия, ако ходите по неравни хълмове или пътека със завои.

Колко калории изгарят 10 000 стъпки?

Средно, ходенето на 10 000 крачки на ден може да изгори около 3500 калории, казва Ривас. Това зависи и от това колко тежите, колко сте високи и колко сте натоварени. Имайте предвид, че не е нужно да изпълнявате всички стъпки наведнъж.

Ривас съветва да правите малки движения през целия ден, за да се усеща по-лесно постигането на целта ви. За да направите повече крачки, тя препоръчва да ходите пеша, вместо да използвате други видове транспорт, да паркирате колата си по-далеч от дестинацията си или дори да се разходите кратко по време на обедната си почивка.

