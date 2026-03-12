За Коледа и Великден: ГЕРБ внесе промените за празничните добавки

Ден след като правителството одобри изплащането на великденски добавки, от ГЕРБ внесоха законопроект, който цели тази практика да стане постоянна и да се прилага два пъти годишно - през март и декември. Предложението предвижда празничните помощи да бъдат регламентирани в Закона за социално подпомагане, като размерът им ще се определя всяка година със закона за държавния бюджет. В текста е записано още, че сумите не могат да бъдат по-ниски от тези през предходната година.

По информация около проекта той е бил подготвен още през януари, но досега не е внесен в парламента без ясно обяснение. За него през последните дни напомни и служебният министър на труда и социалната политика Хасан Адемов.

Ако бъде приет, законът ще влезе в сила веднага след обнародването му в "Държавен вестник". След това обаче ще има до шест месеца срок за промени в подзаконовата нормативна база, за да могат новите правила да се прилагат на практика. Това означава, че те могат да бъдат въведени още за коледните празници, но само ако парламентът ги гласува преди да бъде разпуснат заради предстоящите избори. Още: Предизборно за Великден: Правителството обсъжда надбавките за пенсионерите

С проекта се разширява значително и кръгът на хората, които ще могат да получават празнични добавки. Досега подобна подкрепа традиционно се предоставяше само на пенсионери.

Предвижда се помощите да достигат до осем основни групи:

хора, които получават месечни или целеви социални помощи;

младежи между 18 и 21 години, напускащи за първи път социална или интегрирана услуга за резидентна грижа и получаващи месечна целева помощ;

домакинства, които получават енергийни помощи за текущия отоплителен сезон;

семейства, получаващи месечна помощ за отглеждане на дете с трайно увреждане до 18-годишна възраст или до завършване на средното образование, но не по-късно от 20 години;

деца без право на наследствена пенсия от починал родител, за които се изплаща месечна помощ;

деца, настанени при роднини, близки или в приемни семейства;

ветерани от войните, подпомагани от Агенцията за социално подпомагане;

военноинвалиди и военнопострадали, които също получават подкрепа от социалната система.

В мотивите към законопроекта вносителите посочват, че около празниците разходите за домакинствата традиционно се увеличават - за храна, електроенергия, транспорт и други нужди. За най-уязвимите групи това често е сериозно финансово затруднение, което според тях изисква устойчиво законодателно решение и дългосрочна държавна политика. Още: Кой какво ще получи? Социалното министерство с важна информация за великденските надбавки

"По време на празници значително се увеличават текущите разходи за потребление на храна, електроенергия, транспорт и други. За най-уязвимите групи от населението тези разходи са непосилни, а липсата на средства засилва чувството на неравенство. За разрешаването на този въпрос е необходимо устойчиво законодателно решение и устойчива държавна политика. Така ще бъдат създадени условия за намаляване на потенциално социално напрежение и ще се създадат гаранции за спокойствие на най-уязвимите социални групи. Това е предпоставка за по-справедливо разпределение на обществения ресурс и същевременно за по-целенасочена грижа на държавата към тези групи", посочват вносителите на законопроекта, сред които са Деница Сачева, Костадин Ангелов и Илиана Жекова.

По предварителни разчети на Агенцията за социално подпомагане и НОИ около 507 000 лица и семейства ще могат да получават празничните добавки по новите правила. Сред тях ще има пенсионери с доходи под линията на бедност, хора с увреждания, многодетни семейства, самотно живеещи хора и самотни родители. За тези помощи няма да се извършва допълнителна проверка на доходите, тъй като правоимащите вече са преминали такава при получаването на съответната социална подкрепа. Още: Великденски надбавки за пенсионерите: Новият социален министър ще повдигне въпроса (ВИДЕО)

За сравнение, според решението на кабинета за настоящия Великден около 856 000 пенсионери ще получат добавка от 50 евро. Тя е предназначена за хората, чиято пенсия заедно с всички добавки и компенсации е до 390,63 евро включително - колкото е линията на бедност за 2026 г. В тази група попадат и пенсионерите с минимална пенсия за осигурителен стаж и възраст, която остава под тази граница.

Още приблизително 800 000 пенсионери с доходи между 390,64 и 620,20 евро ще получат по 20 евро. Сравнението между двете схеми показва, че част от пенсионерите, които досега са получавали празнични добавки, може да останат извън обхвата им, ако предложените законови промени влязат в сила.