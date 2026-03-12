"Булгаргаз" поиска нова, по-висока цена за природния газ

"Булгаргаз" предложи нова, по-висока цена на природния газ за април. Тя е от 34,27 евро за мегаватчас (MWh), без включени цени за достъп, пренос, акциз и ДДС. Това е посочено в заявление на дружеството, подадено до Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР), която трябва да утвърди цената. Заявлението за новата цена на природния газ е публикувано на страницата на КЕВР.

С 5,12 на сто по-висока цена

Регулаторът утвърди цена на природния газ за март в размер на 32,60 евро/MWh без цени за достъп, пренос, акциз и ДДС. Това означава, че цената, предложена от "Булгаргаз" за април е с 5,12 на сто по-висока от тази за март.

В следствие на войната в Близкия изток доставките на петрол и природен газ са затруднени. Това доведе до ръст на цената на априлските фючърси на природния газ на хъба TTF в Нидерландия, както и на „Газов хъб Балкан“.

Днес на на нидерландския газов хъб TTF цената с доставка за следващия месец - поскъпва с 1,85 долара или 3,7 евро до 52,40 евро за мегаватчас (MWh).

Нарушенията в трафика накараха Катар - един от най-големите производители на втечнен природен газ в света - да обяви форсмажор, което допълнително затяга предлагането на пазара.

