Спорт:

"Булгаргаз" поиска нова, по-висока цена за природния газ

12 март 2026, 13:24 часа 359 прочитания 0 коментара
"Булгаргаз" поиска нова, по-висока цена за природния газ

"Булгаргаз" предложи нова, по-висока цена на природния газ за април. Тя е от 34,27 евро за мегаватчас (MWh), без включени цени за достъп, пренос, акциз и ДДС. Това е посочено в заявление на дружеството, подадено до Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР), която трябва да утвърди цената. Заявлението за новата цена на природния газ е публикувано на страницата на КЕВР.

С 5,12 на сто по-висока цена

Регулаторът утвърди цена на природния газ за март в размер на 32,60 евро/MWh без цени за достъп, пренос, акциз и ДДС. Това означава, че цената, предложена от "Булгаргаз" за април е с 5,12 на сто по-висока от тази за март.

Още: ЕК обмисля таван на цената на газа или субсидии

В следствие на войната в Близкия изток доставките на петрол и природен газ са затруднени. Това доведе до ръст на цената на априлските фючърси на природния газ на хъба TTF в Нидерландия, както и на „Газов хъб Балкан“.

Днес на на нидерландския газов хъб TTF цената с доставка за следващия месец - поскъпва с 1,85 долара или 3,7 евро до 52,40 евро за мегаватчас (MWh).

Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

Нарушенията в трафика накараха Катар - един от най-големите производители на втечнен природен газ в света - да обяви форсмажор, което допълнително затяга предлагането на пазара.

Още: Нов обрат с цената на природния газ в Европа

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Пламен Иванов
Пламен Иванов Отговорен редактор
Булгаргаз цена на газа природен газ КЕВР газов хъб Балкан
Още от Икономика
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес