Иран потвърди: Новият ни върховен лидер е ранен

Новият върховен лидер на Иран Моджтаба Хаменей, син на ликвидирания от САЩ и Израел на 28 февруари аятолах Али Хаменей, е ранен, но състоянието му е стабилно, потвърди пред италианския вестник Corriere della Serra говорителят на иранското външно министерство Есмаил Багери. Според информацията 56-годишният Моджтаба е бил ранен също на 28 февруари, в първия ден от ударите на американските и израелските сили.

"Той е ранен, но се чувства добре. Не знам кога ще произнесе първата си реч", заяви говорителят на външното министерство и припомни, че трима или четирима души се бореха за поста на нов върховен лидер, но мнозинството в Събранието на експертите избра сина на Али Хаменей.

Iranian authorities have confirmed the injury of Ayatollah Mojtaba Khamenei



"He is injured but feels well. I don't know when he will give his first speech. Three or four people were vying for the position of the new Supreme Leader, but the majority in the Assembly of Experts… pic.twitter.com/dPhMaNxTmp — NEXTA (@nexta_tv) March 12, 2026

Счупен крак и рана до окото?

The New York Times по-рано информира, че новият върховен лидер на Иран Моджтаба Хаменей е бил ранен в краката в първия ден на американско-израелските удари срещу страната. Информацията е на израелски и ирански източници. Според нея Моджтаба има един счупен крак, порезни рани и синини, включително рана близо до едно от очите, но няма никаква опасност за живота му.

Новият аятолах още не се е появявал публично, след като беше избран на поста върховен лидер на Ислямска република Иран.

