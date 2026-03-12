Нова война: САЩ и Израел срещу Иран:

Иран потвърди: Новият ни върховен лидер е ранен

Новият върховен лидер на Иран Моджтаба Хаменей, син на ликвидирания от САЩ и Израел на 28 февруари аятолах Али Хаменей, е ранен, но състоянието му е стабилно, потвърди пред италианския вестник Corriere della Serra говорителят на иранското външно министерство Есмаил Багери. Според информацията 56-годишният Моджтаба е бил ранен също на 28 февруари, в първия ден от ударите на американските и израелските сили.

"Той е ранен, но се чувства добре. Не знам кога ще произнесе първата си реч", заяви говорителят на външното министерство и припомни, че трима или четирима души се бореха за поста на нов върховен лидер, но мнозинството в Събранието на експертите избра сина на Али Хаменей.

Счупен крак и рана до окото?

The New York Times по-рано информира, че новият върховен лидер на Иран Моджтаба Хаменей е бил ранен в краката в първия ден на американско-израелските удари срещу страната. Информацията е на израелски и ирански източници. Според нея Моджтаба има един счупен крак, порезни рани и синини, включително рана близо до едно от очите, но няма никаква опасност за живота му.

Новият аятолах още не се е появявал публично, след като беше избран на поста върховен лидер на Ислямска република Иран.

Димитър Радев
