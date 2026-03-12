С какво се хранят учениците? БАБХ започва масови проверки

Мащабни проверки на храните, предлагани на учениците, започна Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ) в цялата страна. Контролът обхваща продуктите по програмите „Училищен плод“ и „Училищно мляко“, както и закуските, които се продават в учебните заведения. Инспекциите се извършват в училищни столове, бюфети и павилиони, предприятия за производство на закуски, кухненски блокове, складове за търговия и кухни-майки с кетъринг.

До момента са направени 339 проверки, като са взети 427 проби за лабораторен анализ – от плодове и зеленчуци, мляко и млечни продукти, закуски и суровини за тестени изделия.

Проверките вече са установили редица нарушения. Сред тях са използване на бяло саламурено сирене по БДС вместо продукт със защитено наименование за произход, некоректно етикетиране, пропуски при контрола на доставчиците, както и наличие на храни без документи за произход. Инспекторите са открили и слабости в системите за управление на безопасността на храните.

Издадени са 17 предписания и 21 акта за административни нарушения. Разпоредено е и унищожаването на храни, които не отговарят на изискванията.

По време на проверките е установено и производство на закуски в обект, който не е регистриран по Закона за храните. Дейността му е спряна. Проверките на БАБХ продължават, а окончателните резултати ще бъдат оповестени след приключването им.