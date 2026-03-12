Военният министър разтревожен от непровокираните атаки на Иран срещу Кипър и Турция

Непровокираните с нищо атаки на Иран спрямо Кипър и Турция предизвикват сериозна загриженост. Това каза служебният министър на отбраната Атанас Запрянов по време на срещата си с гръцкият му колега Никос Дендиас, който е на посещение в България.

От миналата седмица в Северна Гърция е разположена гръцка система за противовъздушна отбрана „Пейтриът", която осигурява противоракетна защита на голяма част от територията на България. Допълнително два самолета F-16 подсилват защитата на въздушното пространство на България. Гърция оказа помощ на България, след като страната ни поиска усилване на системата за противоракетната отбрана заради изстреляните ракети от Иран към Турция още на 4 март.

От Министерството на отбраната съобщиха, че ще се проведат съвместни тренировъчни българо-гръцки полети на Военновъздушните сили (ВВС) на двете страни във въздушното пространство на България.