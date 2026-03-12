Политиката на опожареното море: Световната икономика е на път да бъде унищожена

Войната в Близкия изток вече се води в Ормузкия проток. И той е последната карта на иранските молли срещу американския президент Доналд Тръмп. Това пише в свой материал френският вестник "Паризиен".

"Политиката на опожареното море" (аналогия с "опожарена земя", военен термин за отстъпление, при което се унищожава всичко, необходимо на настъпващата армия - бел. ред.) заплашва да унищожи световната икономика и потапя света в несигурност, отбелязва вестникът.

"Очаквайте 200 долара за барел"

Португалският вестник "Публико" на свой ред отбелязва как Иран засили заплахите си, заявявайки: "Очаквайте 200 долара за барел".

Международната агенция за енергията обяви вчера, че ще освободи 400 милиона барела петролни резерви, в опит да контролира скока в цените на енергията, причинен от войната на САЩ и Израел срещу Иран. С този план агенцията ще се опита да стабилизира цените на петрола, които скочиха рязко, след като САЩ и Израел атакуваха Иран на 28 февруари, а Иран отговори с атаки срещу страните от Персийския залив, за да повиши икономическата цена на военната кампания на САЩ и Израел.

Около една трета от световните резерви ще бъдат изчерпани, след като 32-те членове на МАЕ освободят запасите си, пише "Вашингтон пост". "Става въпрос за нанасяне на преки вреди на икономиката на САЩ и световната икономика", заяви за вестника Ясмин Фарук, директор на проект за Персийския залив и Арабския полуостров в Международната кризисна група.

Съседите на Иран се опитаха да избегнат войната, но всичко има граници - вероятно ще отвърнат на ударите

Фарук предупреждава, че някои държави от Персийския залив може да предприемат военни действия срещу Иран. "И ако го направят, това ще бъде помежду им и с европейците, вместо с Израел или САЩ", казва тя.

"Техеран притиска страните от Персийския залив, Европа, Азия и САЩ и това дава резултат." Това е оценката и на Йоел Гузански, ръководител на отдела за изследвания на Персийския залив в Института за национални проучвания в областта на сигурността към Университета на Тел Авив.

Страните от Персийския залив се опитаха да избегнат войната чрез посредничество, но установиха, че този подход "има граници" и те са достигнати, смята анализаторът.

