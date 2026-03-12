Израел: Ударихме обект, където Иран работи по тайна ядрена програма (СНИМКИ)

Израелските въоръжени сили (IDF/ЦАХАЛ) заявиха, че наскоро са нанесли удар по ирански ядрен обект, където режимът на Ислямската република е работил върху „критични способности за разработване на ядрени оръжия“. Съоръжението, намиращо се близо до столицата Техеран и идентифицирано от военните като комплексът "Талеган", е било поразено по време на серия от удари, нанесени от въздушните сили в района през последните няколко дни.

Обектът е бил използван за разработване на ядрени оръжия?

Израелските въоръжени сили твърдят, че през последните години Иран е използвал обекта за „разработване на усъвършенствани експлозиви и за провеждане на чувствителни експерименти като част от проекта AMAD“ - предполагаемата тайна програма на Иран за разработване на ядрени оръжия.

Не е първа атака

Комплексът "Талеган" беше ударен от Израел и през октомври 2024 г. - в отговор на иранска ракетна атака срещу израелска територия по-рано същия месец, припомня The Times of Israel.

Военните твърдят, че наскоро са открили, че Иран е „предприел стъпки за възстановяване на комплекса“ след тези удари.

„Иранският режим продължава усилията си за напредък и развитие на капацитета, необходим за разработването на ядрено оръжие“, твърдят от IDF, добавяйки, че последният удар е част от „серия от операции“, целящи „по-нататъшно нанасяне на щети на ядрените амбиции на иранския терористичен режим“.

